von Ralf Göhrig

Nun ist es amtlich: Der Name Wipf ist bereits seit 500 Jahren in Altenburg verbreitet. Bislang gab es zahlreiche Vermutungen und viele Hinweise, aber keine Quellen. Vor Kurzem hat nun Thomas Neukom vom Staatsarchiv Zürich in alten Klosterbüchern nachgeforscht und wurde fündig. Ein Zinsbuch aus dem Jahr 1529 nennt einen Cleinhaini Wipff aus Altenburg. Im Jahr 1534 wird in den alten Unterlagen ein Haini Wipf erwähnt und als Zinspflichtiger vermerkt. Offenbar bewirtschaftete dieser Haini Wipf als Erblehensnehmer des Klosters Rheinau den Seelhof in Altenburg. Wo sich dieser befand ist jedoch nicht bekannt.

Spurensuche nach Ahnen

Horst Wipf hat vor einigen Jahren damit begonnen, Ahnenforschung zu betreiben. Er ist dabei recht erfolgreich, jedoch waren bislang keine richtig alten Quellen zugänglich gewesen.

Küssaberg Plastische Kunst im Alten Rathaus: Künstlerin Gabi Semtner aus Jestetten präsentiert Werke in Rheinheim Das könnte Sie auch interessieren

In der Chronik zur 1100-Jahr-Feier von Altenburg im Jahre 1971 zeichnete der Heimatforscher Hans Matt-Willmat die Dorfgeschichte zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert nach. Dabei wurde mehrfach der Name Wipf erwähnt, auch der Seelhof und die Jahreszahlen 1550, als ein Heinrich Wipf dort wirkte. Aus dem Jahr 1601 wird von dessen Sohn Georg und Enkel Heinrich Wipf berichtet. Leider verzichtete der Verfasser auf eine Quellenangabe und so konnte dieser Teil der Familiengeschichte allenfalls unter „Hörensagen“ eingeordnet werden. Mit dem Eintrag aus dem Zinsregister des Jahres 1529 wurde dies nun aber zur Gewissheit.

Erfassung erst ab 1600

Eine blutsverwandtschaftliche Zugehörigkeit ist erst ab dem Jahr 1600 mit Sicherheit möglich, weil das Kloster Rheinau erst ab dann begonnen hat die familiären Ereignisse wie Geburten, Taufen, Ehen und Sterbefälle in ihren Büchern zu dokumentieren. Da in der Altenburger katholischen Pfarrgemeinde bis 1802 Patres aus dem Kloster Rheinau als Pfarrer wirkten, wurden auch die Altenburger Bürger ab dieser Zeit vom Kloster genealogisch erfasst.