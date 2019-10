von Thomas Güntert

Nur wenige Kilometer über der Landesgrenze bei Jestetten liegt im Zürcher Weinland das 260-Seelen-Dörfchen Rudolfingen, wo am 1. und 2. November bereits zum 21. Mal die Kürbisbeleuchtung gefeiert wird. Rund 1500 leuchtende Kürbisse werden dann den denkmalgeschützten Dorfkern in ein riesiges Lichtermeer verwandeln und in 15 Festwirtschaften und an 26 Außenständen gibt es allerhand Kürbisköstlichkeiten.

Auch Kürbis-Bratwurst gibt es

Neben der altbewährten Kürbissuppe werden aus dem speziellen Gemüse mittlerweile auch Bratwurst, Kebab, Rösti, Lasagne und sogar Chilli-con-Carne gefertigt.

In der kleinen Zürcher Weinlandgemeinde Rudolfingen steht bereits alles im Zeichen vom Kürbis. Bei Susanne Wepfer (links) und Judith Waser laufen die Fäden für die Kürbisbeleuchtung zusammen. Die kleine Nele ist dabei bereits eine große Hilfe. | Bild: Thomas Güntert

Als Getränk eignet sich der Kürbis allerdings nicht besonders, weil er zu wenig Aroma hat und es ihm zum Schnapsen an Zucker fehlt. „Solang man vom Kürbis keinen Wein machen kann, ist er im Weinland auch keine Konkurrenz zur Rebe“, sagte Susanne Wepfer vom Organisationsteam.

Ursprünglich war das Fest für die Einwohner und die Nachbargemeinden gedacht, hat sich dann aber schnell grenzüberschreitend ausgeweitet. Mittlerweile kommen rund 15.000 Besucher, teilweise mit Reisebussen aus der ganzen Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland. „Sogar aus England kommt jedes Jahr eine Gruppe“, bemerkte Judith Waser, die den Anlass im Jahr 1997 ins Leben gerufen hatte.

Kürbisse zum Abholen bereit

Spezielle Zierkürbisse wurden für das Fest angepflanzt und liegen auf einer Wiese im Dorf zum Abholen bereit.

Die Kürbisse liegen in Rudolfingen auf der Dorfwiese bereit. Sie müssen nur noch abgeholt, ausgehöhlt und verziert werden. | Bild: Thomas Güntert

Mit dem Schnitzen wird aber erst zwei Tage vor dem Fest begonnen, da sie schnell lahm werden. Die Schnitzer benötigen für einen Kürbis zwischen zehn Minuten und zwei Stunden.

Kreative Kürbis-Kunst

Die Kürbisse präsentieren sich längst nicht mehr nur in den üblichen Gruselfratzen. „Es gibt richtig gute Kürbisschnitzer, die mit einem guten Auge und viel Geschick dreidimensionale Bilder mit unterschiedlichen Farben und Schattierungen in die dünne Außenhaut ritzen“, betonte Waser.