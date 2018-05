Jestetten Duo Saitenzauber überzeugt bei Konzert im Alten Schulhaus in Jestetten

Das Duo Saitenzauber Ignaz Netzer und Werner Acker überzeugten bei einem Blues-Konzert im Alten Schulhaus in Jestetten. Im Gepäck hatten sie eigene Kompositionen, brachten aber auch Klassiker zu Gehör.

Der Saitenzauber im Alten Schulhaus geriet zu einer Demonstration ehrlicher, erdiger, handgemachter Musik. Ignaz Netzer, ursprünglich Buchhändler und Realschullehrer, gab im Jahr 2001 seine bürgerliche Existenz auf, um sich professionell dem Blues zu widmen – die richtige Entscheidung, wie das Jestetter Publikum nach nur wenige Takten feststellen konnte.

Ihm zur Seite stand am Donnerstagabend Werner Acker, Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und bisweilen mit Ignaz Netzer als Duo Saitenzauber unterwegs. Ein perfektes Duo, wie zu hören war. Während Netzer sang, diverse Gitarren, darunter eine alte Resonatorgitarre mit Metallkorpus aus dem Jahr 1934 – im Klang ähnlich einer Hawaiigitarre – oder Mundharmonika spielte und den verbalen Kontakt, mit dem Publikum herstellt, der allmählich in einen Dialog mündete, spielte Acker in aller Seelenruhe den Part an seinem Zupfinstrument.

Neben eigenen Kompositionen waren zahlreiche Klassiker zu hören, wie beispielsweise "Me an Bobby McGee" von Kris Kristofferson, "The Midnight Special", bekannt durch Creedence Clearwater Revival, oder "Walk on" von Brownie McGhee und natürlich "Summertime" von George Gershwin aus der Oper "Porgy and Bess". Dem Duo gelang es ohne viel Umstände, alleine durch die Geradlinigkeit seiner Musik, eine Einheit mit dem Publikum zu werden, das, wo es textsicher war, fleißig mitsang, und allezeit am Klatschen oder Fingerschnippen war.

Dass die beiden Vollblutmusiker nach einigen Zugaben erlöst wurden, lag am beherzten Eingreifen von Dietrich Veigel vom veranstaltenden Kulturkreis. Immerhin versprach Ignaz Netzer bald wieder nach Jestetten kommen zu wollen – eine Ankündigung, die Hoffnung und Freude auf einen weiteren gelungenen Blues-Abend macht.