Jestetten Dirigentin Stefanie Hauser meistert Premiere beim Jahreskonzert des Musikvereins Jestetten mit Bravour

Der Musikverein Jestetten hat bei seinem ersten Jahreskonzert unter der Leitung der neuen Dirigentin Stefanie Hauser das Publikum begeistert. Auch die Gastmusiker von der Trachtenkapelle Birkendorf bescherten den Besuchern einen unterhaltsamen Abend.

Ein musikalisches Erlebnis mit abwechslungsreichem Programm war das Jahreskonzert des Musikvereins Jestetten, das gleichzeitig ein Frühlingskonzert und Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Birkendorf war. Die Vorsitzende Helga Lauterbach freute sich, zahlreiche Besucher in der Gemeindehalle begrüßen zu dürfen.

Mit von der Partie war das Jugendorchester DALJ, das mit seinen jungen und talentierten Musikern unter der Leitung von Nicole Markhardt den Abend eröffnen durfte. Souverän gestaltete der Nachwuchs den Auftakt. Mit James Brown's "I feel good", bewiesen die Jungmusiker einmal mehr, dass sie die Hoffnungsträger der Zukunft sind.

Stefanie Hauser meisterte als neue Dirigentin des Musikvereins Jestetten mit Bravour ihr erstes Jahreskonzert. Mit ihren Musikern entführte sie die Zuhörer auf eine spannende klangvolle Reise. Hits von Robbie Williams begeistern immer wieder ein breites Publikum und mit "Let me entertain you" sprang auch in Jestetten der Funke über. Sehr gut auch die Froschpolka, bei der Mirko Niederhauser mit einem fröhlichen Posaunensolo brillierte, und bei den "Erinnerungen an Zirkus Renz" glänzte Jannik Hosp mit Soloeinlagen am Xylophon.

Ein wahres musikalisches Spektakel mit nicht ganz alltäglichen Musikinstrumenten gab es mit "Boomwhackers on stage". Hier wurden mit unterschiedlich langen Kunststoffröhren Töne erzeugt, wie man es beispielsweise von der Blue Man Group kennt. Mit dem Lady-Gaga-Show-Mix gab es eine Auswahl der größten Hits der weltbekannten Künstlerin, bevor die Trachtenkapelle Birkendorf zum zweiten Teil des Abends aufspielte.

Super besetzt an allen Registern, begeisterten die Gastmusiker unter der Leitung von Michael Kunzelmann mit ihren Beiträgen. Sie entführten das Publikum nach Irland. Mit Kilkenny Rhapsody ließen sie die grüne Insel mit melancholischen und klangerfüllten Melodien aus dem Nebel steigen.

Mit "The spirits of the Celts" wurde die alte irische Legende um den Kampf der guten gegen die bösen Mächte musikalisch umgesetzt. Weiter ging es mit einem mitreißenden Medley aus bekannten Stücken von Herbert Grönemeyer und mit "Dragons fly on the wings of time" erstand ein aufregendes Märchen.

Höhepunkt des Frühlingskonzerts war der Auftritt der Chöre als Gesamtorchester. Viel Beifall gab es für "Celtic Crest", Jürgen Kübler spielte den Dudelsack und brachte den Stolz Schottlands auf die Bühne. Moderiert wurde dieser gelungene musikalische Abend von Rainer Denzel. Die Jestetter Musiker wurden unterstützt von Gastspielern aus Altenburg, Dettighofen und Grafenhausen.