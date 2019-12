Lottstetten vor 1 Stunde

Dietenbergstraße in Lottstetten wird im März saniert: Veranstaltung in der Gemeindehalle informiert Anwohner über Beeinträchtigungen

Die Dietenbergstraße in Lottstetten wird für knapp 2 Millionen Euro saniert. Die Bauarbeiten sollen im März 2020 beginnen und gut ein Jahr dauern. Da die Maßnahme laut Bürgermeister Morasch Anwohner stark betreffen werde, ist am Montag, 16. Dezember, eine Infoveranstaltung in der Gemeindehalle geplant.