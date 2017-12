Jestetten Die fantastischen Vier der Klassik bei Neujahrskonzert in der Pfarrkirche Jestetten

Die Hanke Brothers, auch als die "fantastischen Vier der Klassik" bekannt und die Familie Raffelsberger treten beim Neujahrskonzert in der Pfarrkirche in Jestetten auf. Auf dem Programm stehen Werke von Händel, Mozart und Piazolla.

Zum dritten Mal in Folge gibt es in der Jestetter Pfarrkirche St. Benedikt ein Neujahrskonzert, den der Kulturkreis Jestetten veranstaltet. Nachdem die Familie Raffelsberger im Jahr 2016 die Kirche restlos füllte, gastierte im letzten Jahr die Familie Hanke aus Sindelfingen.

Im neuen Jahr gibt es ein Konzert der jungen Generation der beiden befreundeten Musikerfamilien. Das Programm wird allerdings noch geheim gehalten. "Ein paar Details habe ich erfahren, so sollen Werke von Händel, Mozart und Piazolla dabei sein", verriet Ernst Raffelsberger, der für die Organisation zuständig ist. Seine Kinder Teresa (28, Geige), Tobias (21, Violoncello), Sebastian (26, Oboe) und dessen Freundin Laura (26, Klarinette) werden auf jeden Fall den Opus "Dreifirdrei" uraufführen, den sein Freund, der Oberösterreichische Komponist Walter Kienesberger speziell für diesen Anlass komponierte. Die Vielfalt der Instrumente sowie das musikalische Potenzial der jungen Musiker verspricht ein äußerst unterhaltsames Konzert. Die vier "Hanke Brothers" David (26, Blockflöte), Lukas (23, Bratsche), Jonathan (18, Klavier) und Fabian (16, Tuba) sind durch ihr hochmusikalisches Elternhaus zwar tief mit der Klassik verwurzelt, setzen sich aber immer wieder virtuos über sämtliche Musikregionen hinweg.

Die Raffelsberger Kinder sind kurz vor Weihnachten nach Hause gekommen, wo sie gemeinsam das Fest feierten. "Das ist eigentlich das einzige Mal im Jahr, wo wir uns in diesem Rahmen treffen", bemerkte Sebastian Raffelsberger, der am Konservatorium in Maastricht Oboe studiert. Das Neujahrskonzert in der katholischen Kirche am 1. Januar beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.