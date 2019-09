von Ralf Göhrig

Es gibt sie auch in unserer Region, diese guten Geister, die unsichtbar für die Öffentlichkeit ihr Engagement in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Einer dieser Männer ist Kurt Altenburger, Maurermeister und Inhaber der gleichnamigen, ehemaligen Baufirma in Altenburg. Menschen wie Kurt Altenburger legen nach dem Ausscheiden aus dem beruflichen Arbeitsleben nicht einfach die Hände in den Schoß, sondern sind weiterhin aktiv und nutzen ihre Fähigkeiten.

Neben vielen Informationen gibt es dort zahlreiche alte und urtümliche Eichen. | Bild: Ralf Göhrig

Da der Wald mehr ist als man im ersten Moment meinen könnte, und vielfältige ökologische, ökonomische und soziale Funktionen erfüllt, gibt es dort auch viel Arbeit, denn ohne menschliches Handeln wäre der deutsche Wald rasch zum undurchdringlichen Dschungel geworden. Ein großer Teil dieser Arbeit im Jestetter Wald wird von den Forstwirten erledigt, doch manches würde auch länger liegen bleiben oder könnte nur unzureichend ausgeführt werden, wenn sie allein dort wirken würden. Und hier kommen die ehrenamtlichen Helfer ins Spiel. Im Jestetter Wald sind dies, neben Kurt Altenburger, Helmut Hamm und Otto Straub.

Gut für die nächsten 20 Jahre

In der vergangenen Woche hat Kurt Altenburger die Treppe beim Wald­erlebnispfad erneuert. Rund 15 Jahre nach der Umwandlung des ehemaligen Trimm-Dich-Pfads zu einer waldpädagogischen Einrichtung mit Waldklassenzimmer waren die Treppenstufen im westlichen Bereich verrottet und nicht mehr begehbar. Mit Eichenbrettern und tief im Boden verankerten Eisenpfählen hat Altenburger nun dafür gesorgt, dass die Treppe, mindestens für die kommenden zwei Jahrzehnte wieder benutzbar ist. Kurt Altenburger, der auch den Rastplatz beim Lauter-Eichen-Weg unterhält, ist zufrieden mit seinem Bauwerk und freut sich bereits auf ein neues Projekt im Jestetter Wald.