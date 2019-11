von Ingrid Ploss

Die Vorstellungen der Märchenbühne Stephanie Signer mit „Frau Holle“ waren beide Male begehrter, als es die Veranstalter gedacht hätten. Am Sonntag mussten sogar noch zwei Reihen Stühle angebaut werden. Es war eine gelungene Inszenierung mit viel Humor, sowohl für die kleinen wie auch für die großen Zuschauer. Das Ensemble der Märchenbühne unter der Regie der gebürtigen Jestetterin Stephanie Signer hat sich mittlerweile zu einem Geheimtipp entwickelt und ist Garant für einen unterhaltsamen Theaterbesuch.

Die mitwirkenden Kinder hatten ihren Spaß beim Schneeschütteln und die kleinen und großen Zuschauer waren begeistert. | Bild: Katja Hanoldt

Stephanie Signer ist es wichtig, Kinder ins Theater zu bringen: „Statt Medienkonsum sie die Geschichte live erleben zu lassen und die Kinder in den Bann zu ziehen – das ist uns gelungen.“ Stephanie Signer freute sich besonders über die Bemerkung eines Mädchens: „Das ist ja spannender als Fernsehen!“ Dankbar ist Stephanie Signer den Jestetter Geschäftsleuten, die als Sponsoren das Projekt unterstützten und weiterhin unterstützen wollen. Viele Interessenten seien auf sie zugekommen, die sie gern bei einem neuen Vorhaben fördern möchten. Der Anklang in der Bevölkerung ist also groß und bestätigt Signer in der Meinung, dass Kinder Theater brauchen. Die Spendeneinnahmen dieser Benefiz-Veranstaltung können sich sehen lassen. Je etwa 380 Euro gehen an den Caritas-Fonds der Pfarrgemeinde Jestetten sowie an den Hospiz-Verein Jestetten und Umgebung.