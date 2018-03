Jestetten Die Seniorenresidenz Im Winkel II in Jestetten wurde eröffnet

Die Seniorenresidenz Im Winkel II in Jestetten wurde eröffnet. Die drei Häuser bieten 26 barrierefreien Wohnungen. Laut Bürgermeisterin Ira Sattler wird diese Idee dem Grundsatz gerecht, einen höflichen und zwischenmenschlich wertvollen Umgang zwischen den Generationen zu gewährleisten.

Jestetten – Die Seniorenresidenz "Im Winkel II" in der Friedhofstraße in Jestetten wurde am Samstag eröffnet. Gleichzeitig hatten die Bürger bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich über die Möglichkeiten des Wohnens im Alter zu informieren. Weitere Tage der offenen Tür finden am 24. und 25. März von 11 bis 16 Uhr statt. Die ruhig und doch zentral gelegene Einrichtung in der Rhein-Landschaft mit unmittelbarer Nähe zur Schweiz bietet laut Verantwortlichen alle Vorzüge, einen erfüllten Lebensabend zu verbringen.

Der Gemeinde Jestetten ist es wichtig, Jung und Alt ein bedarfsgerechtes, modernes Wohnen in hoher Lebensqualität zu ermöglichen. Mit wachsender Anzahl älterer Mitmenschen steigt die Herausforderung, bedarfsgerechte Betreuungs- und Hilfsangebote zu verwirklichen. Die stete Aufwärtsentwicklung der Gemeinde Jestetten, die gute Infrastruktur und ein funktionierendes Gemeinwesen bilden dafür die Grundlage. Im Umkreis von 500 Metern ist alles, was für das tägliche Leben benötigt wird, zu finden: Lebensmittelmarkt, Metzger, Drogerie oder Frisör. Im Ort befinden sich ein Ärztehaus, eine Apotheke, eine Physiotherapie-Praxis und sogar ein Schwimmbad. Die Verkehrsanbindung ist mit Bushaltestellen und dem Bahnhof gewährleistet, zudem gibt es mehrere Restaurants.

Architekt Michael A. Binkert gewann mit seinem "grünen Konzept", geprägt von Funktionalität und Ästhetik, den Architektur-Wettbewerb für dieses Projekt. Eingebunden in die Natur gestaltete er das aus Holz und mit dezenten Erd- und Naturfarben ausgeführte Wohnensemble. Die entstandenen drei Häuser bieten barrierefreies Leben in 26 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen auf 68 bis 91 Quadratmetern. Licht durchflutete Räume lassen jede Jahreszeit mit einem Blick ins Grüne erleben. Binkerts Gedanken konnten mithilfe der Werne Immobilien AG aus Waldshut-Tiengen als Investor, den Fachplanern und den ausführenden Firmen umgesetzt werden.

Vorausgegangen waren Beschlüsse im Gemeinderat, unterlegt mit einer Bürgerbefragung von Bürgern ab 50 Jahren, der Einsatz einer interdisziplinären Bewertungskommission und die enge Zusammenarbeit mit der Sozialstation Klettgau Rheintal, die in der neuen Anlage einen Sitz hat. Dabei kam laut Verantwortlichen ein neues Pflegekonzept zum Wirken – getreu dem Motto "so viel Eigenständigkeit, wie möglich und so viel Service wie individuell gewünscht". Es können benötigte Pflegemodule ausgewählt werden, das ermöglicht ein Eintreten in das Betreute Wohnen schon im noch nicht voll pflegebedürftigen Alter – ab 60 Jahren. Ein "spannendes Objekt" wird laut Geschäftsführer Klaus Werne das Vorhaben der Wohnpark Rheinauen in Jestetten. Menschen in verschiedenen Lebenssituationen können hier zusammenkommen, ob Singles, Paare, Familien oder Senioren. Dank des Pflege-Modul-Konzeptes werde ein Umziehen im Alter nicht mehr notwendig sein.

