von Tina Prause

Zur Hauptversammlung begrüßte die Vorsitzende der SPD-Ortsgruppe Jestetten-Altenburg, Irmgard Bäumle, neben den Mitgliedern auch die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Nachdem Stefan Bierwagen über die Aktivitäten des Gemeinderats informiert hatte, folge der Jahresbericht von Irmgard Bäumle, der vielfältige Unternehmungen im vergangenen Jahr auflistete.

Jestetten SPD-Ortsverein Jestetten-Altenburg nominiert Kandidaten für die Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei der Besuch des Bio-Bauernhofs Hauser in Dettighofen. Die biologisch angebauten Produkte werden jeden Samstag auf dem Wochenmarkt in Jestetten verkauft. Ein weiterer Besuch galt dem Dorfladen in Altenburg. Dieser wird heute als Genossenschaft geführt und konnte so erhalten werden. Jeder kann Anteile erwerben und so den Dorfladen unterstützen.

Jestetten Wo früher Fahrkarten verkauft wurden, könnten im Bahnhof Jestetten künftig ein Büro für den Tourismus und ein Bistro einziehen Das könnte Sie auch interessieren

Die SBB hat das ehemalige Bahnhofsgebäude an die Gemeinde Jestetten verkauft. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ira Sattler und dem Architekten Jürgen Osswald hat die SPD Jestetten-Altenburg das Gebäude des ehemalige Bahnhofs besichtigt. Die Gemeinde wird daraus einen Treffpunkt für Vereine und die Jugend machen. Abschließend berichtete Karin Rehbock-Zureich aus der Kreispolitik, die als Schwerpunkt die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Kreis hatte.

Jestetten Der ehemalige Bahnhof in Jestetten wird zum Vereins- und Veranstaltungshaus umgebaut Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Wahlen des Vorstands wurde Peter Haußmann einstimmig als stellvertretender Vorsitzender gewählt, ebenso wurden die Beisitzer Stephan Bierwagen und Elio Ritacco einstimmig gewählt. Die Kassiererin Daniela Singer wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Ehrungen

Die Ehrungen der langjährigen Mitglieder übernahm Rita Schwarzenlühr-Sutter. Harald Siebold wurde für 40 Jahre Zugehörigkeit zum SPD-Ortsverein geehrt. Weiter wurde Anke Hake für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Patrick Schliebs, der nicht anwesend war, für zehn Jahre. Auch Irmgard Bäumle, die Vorsitzende der SPD Jestetten-Altenburg, gratulierte zur Urkunde, mit der die Parteivorsitzende Andrea Nahles sich für die Treue bedankte.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen!