von Ralf Göhrig

Die Kommunalwahl findet am 26. Mai statt und auch in Jestetten sind die Parteien dabei, ihre Listen zusammenzustellen. Im Hinblick auf die amtierenden Gemeinderatsmitglieder steht bislang erst eine Änderung fest: Detlef Weiler (CDU) tritt nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl an.

CDU: Seine fünf CDU-Fraktionskollegen, Jürgen Osswald, Lothar Altenburger, Klaus Reinicke, Andreas Merk und Konrad Schlude, wollen erneut kandidieren, wie Letzterer auf Anfrage dieser Zeitung erklärte. Die CDU will zwölf Kandidaten aufstellen, die Nominierungsversammlung findet am 14. März statt. „Die Schwerpunkte unseres Wahlkampfs liegen auf der Digitalisierung und einer baulichen Entwicklung, die den Anforderungen der Zeit entspricht, allerdings nicht die historische Struktur von Jestetten und Altenburg verleugnet", sagte Schlude.

SPD: Bei der SPD kandidieren alle vier aktuellen Gemeinderäte Irmgard Bäumle, Peter Haußmann, Stephan Bierwagen und Elio Ritacco erneut. Irmgard Bäumle teilte mit, dass zwölf Kandidaten zur Wahl antreten. Allerdings: „Frauen zu gewinnen, war dieses Mal sehr schwierig. Viele der von uns angesprochenen Frauen sagten aus Zeitmangel ab." Für die SPD sind laut Irmgard Bäumle die Themen Schulentwicklung und Wohnsituation in Jestetten wichtige Wahlkampfthemen.

Grüne: Die drei Grünen-Gemeinderäte Raimund Hartmann, Markus Weißenberger und Gaby Kettner werfen bei der Wahl nochmals ihren Hut in den Ring. „In diesem Jahr ist es ganz schwer, Kandidaten zu finden", sagt Hartmann. Bislang stehen lediglich fünf Kandidaten auf der Grünen-Liste. Aber: „Ich glaube, wir finden noch den einen oder anderen geeigneten Bewerber", gibt sich Hartmann zuversichtlich. Ein wichtiges Ziel für die Grünen ist es, das Ausufern des Einzelhandels in Grenzen zu halten.

Die drei Grünen-Gemeinderäte Raimund Hartmann, Markus Weißenberger und Gaby Kettner werfen bei der Wahl nochmals ihren Hut in den Ring. „In diesem Jahr ist es ganz schwer, Kandidaten zu finden“, sagt Hartmann. Bislang stehen lediglich fünf Kandidaten auf der Grünen-Liste. Aber: „Ich glaube, wir finden noch den einen oder anderen geeigneten Bewerber“, gibt sich Hartmann zuversichtlich. Ein wichtiges Ziel für die Grünen ist es, das Ausufern des Einzelhandels in Grenzen zu halten. Freie Wähler: Bei den Freien Wählern ist die Situation derzeit noch vollkommen unklar. Bislang steht lediglich fest, dass Lotti Herrmann erneut auf dem Wahlzettel stehen wird. Für ihre Ratskollegen Angelika Hämmerle, Henry Brückel, Wolfgang Lauer und Michael Metzger steht dies allerdings gegenwärtig noch nicht fest. „Bis Mitte der Woche kann mehr gesagt werden“, ließ Angelika Hämmerle wissen. Wie aus dem Umfeld der Freien Wähler zu erfahren war, stehen jedenfalls genügend Bewerber für eine Kandidatur bereit.