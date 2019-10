von Uwe Kaier

Unter dem Aspekt vorbeugender Brandschutz stehen besondere Gebäude immer wieder im Fokus der Feuerwehr Jestetten. Jüngst fand eine Übung der Gesamtwehr an der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hombergstraße in Jestetten statt.

Bereits beim Bau und vor dem Bezug der Unterkunft 2016 hatten Führungskräfte der Feuerwehr das Objekt in Augenschein genommen. Vor Kurzem wurde das Gebäude mit den Führungskräften und Maschinisten besichtig. Dabei wurden Themen wie das Einrichten eines Sammelplatzes außerhalb des Gebäudes, Flucht- und Rettungswege und die Aufstellung der Fahrzeuge besprochen. Eine Woche später kam es nun zur Probe an dem kommunalen Gebäude. Die Feuerwehr löschte in und am Gebäude und rettete Menschen über die Treppenhäuser und tragbare Leitern.

Die Bewohner verließen das Gebäude geordnet und trafen sich beim Sammelplatz im Bereich des Kindergartens Homberg. Bei schlechtem oder heißem Wetter könnten die Bewohner kurzfristig im Gebäude des Kindergartens untergebracht werden, wo Toiletten und andere Anlagen vorhanden sind.

Heimleiter Karl Selbach, Integrationsmanager Andreas Tenhagen, Sozialarbeiter Andreas Wagner und Hausmeister Eike Helfer waren sich mit Gesamtkommandant Holger Jörns einig, dass es noch einiger Verbesserungen bedarf. Die Übung wurde auch unter dem Augenmerk ausgeführt, dass den Bewohnern mit den Herkunftsländern Syrien, Iran, Irak, Nigeria, Gambia, Ghana und Eritrea die Berührungsängste mit den Feuerwehrangehörigen, besonders mit den Atemschutzgeräteträgern, genommen werden sollten.

Die Unterkunft ist momentan mit 60 Bewohnern voll besetzt, darunter befinden sich auch zahlreiche Familien mit Kindern und Säuglingen. Horst Weible, Verantwortlicher der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer, unterstrich in seinen kurzen Dankesworten an die Helfer noch einmal die Wichtigkeit, Ängste und Schranken abzubauen und Vertrauen zu gewinnen.