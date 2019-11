von Ralf Göhrig

Der Waldumbau ist im Gemeindeforst Jestetten auf einem gutem Weg. Dies wurde im Gemeinderat anlässlich der Beratungen zum Bewirtschaftungsplan 2020 deutlich. Dabei sei es schwierig, in der gegenwärtigen Lage einen genauen Plan zu erstellen, da es augenblicklich noch viele Unwägbarkeiten gebe. So sei es reine Spekulation, ob und wie stark sich der Borkenkäfer oder andere Schädlinge im kommenden Jahr auf die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes auswirken können.

Der Forst Der Gemeindewald Jestetten hat eine Fläche von knapp 370 Hektar, die Holzbodenfläche liegt bei gut 350 Hektar. Hauptbaumarten sind die Buche (35 Prozent) und die Eiche (15 Prozent). Insgesamt kommen im Gemeindewald mehr als 40 Baumarten vor.

Daher plant das Kreisforstamt zunächst einmal, die waldbauliche im Forsteinrichtungswerk beschlossene Bewirtschaftung planmäßig fortzuführen. Sie sieht vor, die stabilen Waldgesellschaften weiterzuentwickeln. Der Anteil der Fichte sei in den vergangenen Jahrzehnten bereits konsequent zurückgefahren worden, da den Verantwortlichen im ehemaligen Forstamt Jestetten bereits vor 50 Jahren bewusst gewesen sei, dass die Fichte im Weinbauklima nicht die Baumart der ersten Wahl ist. Aus diesem Grund gebe es in Jestetten auch keine Fichtenbestände, die jünger als 50 Jahre sind und die Auswirkungen der jüngsten Käferkalamität seien für die Gemeinde daher überschaubar geblieben. Der Anteil der Fichte liege inzwischen bei weniger als zehn Prozent.

Angelika Hämmerle (Freie Wähler) wollte wissen: „Welche Baumarten sind für unseren Wald zukunftsfähig?“ Die Landesforstverwaltung forsche bereits seit geraumer Zeit nach klimastabilen Baumarten und habe anlässlich der Bundesgartenschau in Heilbronn die Schwarzkiefer, den Tulpenbaum, die Libanonzeder und die Elsbeere vorgestellt, war die Antwort. Die Elsbeere komme am Hochrhein natürlich vor, außerdem habe die Gemeinde Jestetten im Jahr 2007 einen kleinen Bestand an Libanonzeder angebaut, die sich recht gut entwickeln. Hinzu kämen Baumarten, die wie Eichen oder Nussbäume wärmeliebende Sorten seien, die auch frosthart seien. Denn bei aller Hitze im Sommer dürfe nicht vergessen werden, dass es im Winter in den heimischen Breiten immer noch Frost gebe.

Ein großer Schwerpunkt im kommenden Jahr seien die Pflege und der Unterhalt der Erholungseinrichtungen im Wald. Zunehmend werde die Nutzung durch Erholungssuchende ein Faktor im Gemeindewald und auch die Aufwendungen für Aufgaben des Naturschutzes würden von Bedeutung sein. Insofern sei es eigentlich anachronistisch, den Wald auf seine Wirtschaftsfunktion als Holzlieferant zu reduzieren und lediglich die finanziellen Aspekte zu betrachten. Trotz der hohen Ausgaben für Erholung, Naturschutz oder andere, ideelle Aufgaben, sieht der vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Plan einen leichten Überschuss vor.