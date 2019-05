von Ralf Göhrig

Immer wieder kommt es in Jestetten zu Sichtungen des Wiedehopfs (Upupa epops), doch ist dieser wärmeliebende Vogel hier kein Dauergast. Süddeutschland liegt an der nördlichen Verbreitungsgrenze des Brutgebiets des Vogels mit der charakteristischen Federhaube. Die Winterquartiere der Wiedehopfe liegen im südlichen Afrika und an der Südspitze Indiens. Zum Nahrungsspektrum des Wiedehopfs zählen neben Grillen, Käfern und Engerlingen auch Regenwürmer und Schnecken und sogar kleine Wirbeltiere.

Der Wiedehopf liebt lichte Waldstrukturen, mit Vorliebe Korkeichenwälder und Olivenhaine, gerne auch extensiv genutzte Obst- oder Weingärten, in jedem Fall aber wärmeexponierte Lebensräume mit der Möglichkeit zur Bodenjagd. Einen solchen hat Andreas Merk, Vorsitzender der Jestetter Ortsgruppe des BUND, am Flachshof ausgemacht. Hier grenzt, südlich eines Eichenwaldes, eine Obstbaum- und Heckenlandschaft an, die vielen Voraussetzungen für den Wiedehopf entsprechen. Und so haben Andreas Merk und seine Mitstreiter vor Kurzem einige wiedehopfgeeignete Nistkästen in Südlage am Flachshofwald aufgehängt. Bleibt also zu hoffen, dass die durchziehenden Wiedehopfe Gefallen an den Bruthilfen finden und dadurch der Jestetter Zipfel zu einem ständigen Brutrevier für den rostrot-schwarz-weiß gefiederten Vogel wird.