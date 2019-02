von Ingrid Ploss

Die Mitglieder des Sängerbunds 1866 Altenburg haben sich im Café „Winkel“ in Jestetten zur Hauptversammlung getroffen. Vorsitzender Gerhard Binder begrüßte die 16 anwesenden aktiven Mitglieder sowie Bürgermeisterin Ira Sattler und Gemeindevertreterin Lotti Herrmann.

Sechs Neuzugänge

Von den jährlich stattfindenden traditionellen Veranstaltungen, wie dem Mai-Hock sowie dem Adventssingen, berichtete Gerhard Binder. „Das vergangene Jahr war von Veränderungen geprägt“, fügte er hinzu. Durch den Chorleiterwechsel im April und den Zuwachs an Sängern mit sechs Neuzugängen weht ein frischer Wind. Ludwig Hügle übernahm die Leitung des Chors. Mit dem Spruch von Karl Valentin: „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, umriss er die künftigen Aufgaben der Chormitglieder.

Viel Freude an der Musik

Außerdem betonte er, mit wie viel Freude er jede Woche zur Probe kommt. Er lobte die gute Zusammenarbeit, die Ausstrahlung sowie die erlangte Klangfülle der Sängergemeinschaft. Auch 2019 wird es den Hock im Mai mit Festwirtschaft und Musik geben, Singen im Altenheim sowie ein Adventssingen. Hinzu kommen ein kleiner Beitrag am Volkstrauertag und zum ersten Mal ein Frühlingskonzert im April in der Halle in Altenburg.

Kassierer Herbert Ridders gibt sein Amt ab

Die Wahlleitung übernahm Bürgermeisterin Ira Sattler. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig entlastet. Mit „Wundertüten“ als Präsente dankte der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Schlude für die geleistete Arbeit im Verein. Nach elf Jahren trat Kassierer Herbert Ridders von seinem Amt zurück. Großer Applaus seiner Sängerkollegen verabschiedete ihn nach dieser Amtszeit mit stets zuverlässiger Kassenführung. Neuer Kassierer ist Manuel Langenhagen. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.

Aussicht auf mehr Platz im Proberaum

Der Wunsch nach mehr Platz im Probenraum wurde geäußert. Das ist ein Problem, das auch die anderen Altenburger Vereine betrifft. Ira Sattler versicherte, dass mit einer Renovierung der Halle auch die Idee eines Anbaus im Raum steht. Auf die Verwirklichung dieses Vorhabens werden die Altenburger aber noch zwei bis drei Jahre warten müssen. Ein Lied sowie das gemeinsame Abendessen leiteten zum gemütlichen Ausklang über.