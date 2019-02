von Ingrid Ploss

Bei der Hauptversammlung des Nasholim-Chors war schon an den herzlichen Begrüßungen die freundliche Stimmung abzulesen, die untereinander herrscht. Die Chormitglieder sind zusammengewachsen. Viele gemeinsame Erlebnisse, Konzerte, Ausflüge und Aktivitäten in der Gemeinde trugen dazu bei.

Die Vorsitzende Anette D’Effremo berichtete nach der Begrüßung der etwa 20 Anwesenden, darunter Bürgermeisterin Ira Sattler, vom vergangenen Vereinsjahr. Neben Gottesdienstbegleitungen in der katholischen Kirche St. Benedikt sowie in der evangelischen Markuskirche in Jestetten gab es noch einige Glanzlichter. Bestens von Sigrid Wensky organisiert war die Chorreise nach Passau im Mai und das dort stattgefundene Konzert ein voller Erfolg. Mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck kehrten die Chorsänger zurück und starteten nach der Sommerpause voller Elan in ihre nächsten Vorhaben.

Ein offenes Singen wurde veranstaltet – nicht zuletzt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Das war auch gelungen und zwei Sänger konnten für die Chorarbeit begeistert werden. Auch in dieser Versammlung konnte eine neue Sängerin aufgenommen werden. Ein besonderes Erlebnis war der Workshop im November mit Tore W. Aas. Der norwegische Komponist, Arrangeur und Chorleiter bescherte den Teilnehmern intensive Proben und ein eindrückliches Konzerterlebnis. Auch in diesem Vereinsjahr wird es einige Höhepunkte geben.

Vorgeschlagen sind Gospel-Lehrgänge mit Freddy Washington sowie Calvin Bridges, die sicher eine Bereicherung sein werden. Gottesdienstbegleitungen werden weiterhin auf dem Programm stehen aber endlich auch wieder ein Probenwochenende sowie ein großes Konzert. Eine Chorreise wird 2020 stattfinden, vielleicht sogar nach London.

Bürgermeisterin Ira Sattler übernahm die Wahlleitung. Aufgrund ihrer hervorragend geleisteten Arbeit konnten der gesamte Vorstand entlastet und die Teilwahlen vorgenommen werden. Die stellvertretende Vorsitzende Sigrid Wensky, Kassiererin Edith Kindler sowie Organisationsleiterin Elke Jehle wurden für zwei Jahre wiedergewählt. Mit Blumen dankte die Vorsitzende Anette D’Effremo ihren Unterstützern sowie Chorleiter Robert Werner.