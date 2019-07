von Ralf Göhrig

Ende der 1980er Jahre war abzusehen, dass das alte Jestetter Schwimmbad, das bereits ab 1920 geplant und im Jahr 1932 eröffnet wurde, trotz umfangreicher Sanierungsarbeiten in den 60er Jahren nicht mehr zu retten war. Es drohten die Schließung und der Abriss der beliebten Freizeiteinrichtung. Doch die Jestetter Bürger wollten ihr Schwimmbad erhalten, weshalb die Bürgerinitiative Pro Schwimmbad gegründet wurde, die es schließlich schaffte, den Gemeinderat zu überzeugen, ein neues Schwimmbad in Jestetten zu bauen.

Am 13. Februar 1992 beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit, das Bad nicht zu schließen, sondern grundlegend zu sanieren. Mit einem Kosten­oberrahmen in Höhe von drei Millionen D-Mark wurden allzu hoch trabenden Plänen jedoch enge Grenzen gesetzt. Das neue Jestetter Schwimmbad, geplant vom Architekturbüro Blödt in Konstanz, ist im Vergleich zu seinem Vorgänger stark auf die Belange von Familien und Kindern ausgelegt.

So sah das alte Schwimmbad in den 1960er Jahren aus. | Bild: Gemeindechronik

Neben den Schwimmbecken mit Sprungteil (385 Quadratmeter), Nichtschwimmerbecken mit 14 Meter langer Breitwellenrutsche (250 Quadratmeter) sowie einem Planschbecken (76 Quadratmeter) hatte sich die Gesamtfläche auf 711 Quadratmeter vergrößert und liegt damit deutlich über der Oberfläche des alten Beckens mit lediglich 470 Quadratmeter. Die Einweihung des neuen Bades erfolgte am 25. Juni 1994, unter anderem mit dem Auftritt von Bürgermeister Alfons Brohammer, der mit Anzug, Krawatte und Hut die neue Rutsche testete.

Bürgermeister Alfons Brohammer rutschte zur Eröffnung des sanierten Schwimmbads mit Anzug, Krawatte und Hut die neue Rutsche hinunter. | Bild: Gemeindechronik

Die Bürgerinitiative hatte ihr Ziel erreicht, löste sich aber nicht auf, wie man hätte vermuten können, sondern verwandelte sich mit der Schwimmbaderöffnung in den DRLG-Ortsverband Jestetten. Die Gründungsmitglieder waren Daniela Marder, Hans Meier, Bernd Pomorin, Marlies Prinz, Rolf Prinz, Hubertus Schelble, Sieglinde Thoma, Bertram Toggweiler und Waltraud Vossen.

Ob Bürgermeister Alfons Brohammer oder seine Nachfolgerin Ira Sattler anlässlich des Jubiläums wieder ins Wasser gehen, ist nicht bekannt. | Bild: Gemeindechronik

Nach dem Ausscheiden von Hubertus Schelble übernahm Petra Oellerking-Mumme im Jahr 2008 den Vereinsvorsitz. Aus organisatorischen Gründen erfolgte im Jahr 2013 der Beitritt zur Ortsgruppe des DLRG Klettgau. Die DLRG-Gruppe in Jestetten wurde zum DLRG-Stützpunkt Jestetten. Referentin, also verantwortliche Ansprechperson, ist Petra Oellerking-Mumme.

Die DLRG in Jestetten bietet Schwimm­unterricht für Kinder und Erwachsene an. Inzwischen hat sich ein jugendlicher Nachwuchs etabliert, der auch bei der Beckenaufsicht im Freibad eingesetzt wird.