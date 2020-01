von Ingrid Ploss

Familien der Akteure, Freunde, Bekannte sowie Vertreter der Musikvereine und Gemeinden aus der Region sind der Einladung der Bläserklassen der Realschule und des Jugendorchesters DALJ zum Jahreskonzert in die Gemeindehalle in Jestetten gefolgt. Unter der Leitung von Georg Boller und Ute Meißner eröffneten ehemalige Bläserklassenschüler mit dem Titel „Superstar“ das Konzert. Nach den Begrüßungsworten von Schulleiter Peter Haußmann führten die Schüler selbst durch das Programm. Julie Peper und Evelin Peters gelang das charmant.

Die Bläserklasse In der Realschule Jestetten können Kinder in der 5. und 6. Klasse ein Blasinstrument erlernen. Georg Boller und Ute Meißner von der Musikschule Südschwarzwald sowie Musiklehrerin Nicole Markhardt helfen ihnen mit viel Engagement. Fortgeschrittene Musikanten haben die Möglichkeit, im Jugendorchester DALJ und später im regionalen Musikverein zu musizieren. In diesem Jahr feiert das DALJ sein zehnjähriges Bestehen.

Im Fünf-Ton-Raum bewegten sich die Lieder der Bläserklasse 5 „Au Claire de la Lune“, „Ist ein Mann in Brunnen g‘fallen“, „Hänschen klein“ und „Hänsel und Gretel“. Auch wenn einzelne Töne noch nicht gleich gefunden wurden oder kleine „Kiekser“ entstanden – im Laufe des Vortrags steigerten sich die jungen Musiker und ließen das Publikum staunen, was in kurzer Zeit erreicht werden konnte. Mit viel Ruhe, Geduld sowie Disziplin fordernd, unterstützen Nicole Markhardt, Ute Meißner sowie Kai Boller die Kinder bei ihren ersten Schritten zum Erlernen eines Blasinstruments.

Ein Dankeschön erhielten Nicole Markhardt (links) und Ute Meißner.

Welche Fortschritte gemacht werden können, zeigten die Bläser der Klasse 6. Als Solisten präsentierten sich Sally Saretzki und Carina Weißenberger mit „Hejo, spann den Wagen an“ und ernteten viel Applaus. Das gesamte Ensemble begeisterte die Zuhörer mit bekannten Titeln wie „O When The Saints“, „Guantanamera“, „Dervish“ sowie „Power Rock“. Ziel aller Mühen beim Üben ist das Jugendorchester DALJ und vielleicht eine spätere Mitgliedschaft im Musikverein.

Gemeinsam mit dem DALJ zu musizieren macht am meisten Spaß. Das war zu hören und zu sehen. | Bild: Ingrid Ploss

Fabian Wassmer vom DALJ übernahm die Ankündigung der folgenden Musikstücke „Skyfall“, „Crocodile Rock“ und „Shake It Off“. Nicht nur die souverän auftretende Schlagwerkgruppe, auch die Zuhörer unterstützten mit Klatschen den mitreißenden Rhythmus. Gemeinsam verabschiedeten sich die Nachwuchsmusiker mit „Smoke On The Water“ vom begeisterten Publikum. Die jungen Musikanten können stolz auf ihre musikalischen Fähigkeiten sein. Die Forderung nach einer Zugabe war verdient.