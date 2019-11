von Uwe Kaier

Seit einigen Jahren bietet das Kriseninterventionsteam ein Weiterbildungs-Wochenende an. Der Gedanke dabei ist, dass die ehrenamtlichen Helfer, die das ganze Jahr über zahlreiche belastende Einsätze leisten, eine Wertschätzung in Form dieses Wochenendes erhalten sollen. Gleichzeitig bildet sich das Team intern und mit derHilfe von Referenten weiter.

Zum Weiterbildungswochenende hat das Führungsteam Maggie Lenz und Andreas Wagner die Mitglieder in Ludwigshafen am Bodensee begrüßt. Wagner zeichnete für das Programm und den Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Nach einer lockeren Runde am Morgen und dem anschließenden Mittagessen leitete das Team Übungen zum Thema Kommunikation und Gruppendynamik an. Die Teilnehmer genossen es sichtlich, dass genügend Zeit vorhanden war und die Fortbildung mit den monatlichen Treffen am Abend nicht zu vergleichen ist. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging man zum gemütlichen Teil im Restaurant und an der Hotelbar über.

Wolfram Höfler, mittlerweile Kommandant außer Dienst der Feuerwehr Bad Aibling, referierte über den Einsatz beim Zugunglück Bad Aibling, bei dem zwei Personenzüge frontal zusammengestoßen waren. Höfler war bei dem Großeinsatz mit mehreren Toten und einem Massenanfall von Verletzten der Einsatzleiter der Rettungseinsätze. Den ganzen Morgen berichtete er mit einer unter die Haut gehenden Präsentation und Bildern vom Ablauf und den Erfahrungen von dem nicht alltäglichen Einsatz.

Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem Sozialpädagogen Alexander Nikendei, der lange Jahre an der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler als Ausbilder gearbeitet hat und Trauergruppen leitet. Er berichtete über „Einsatzindikation Suizid; Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Erfahrungsaustausch“. Er zeigte nicht nur aktuelle Zahlen und Statistiken zum Thema auf, sondern ließ die Teilnehmer auch kurze Gespräche bei einer angenommenen Intervention mit den anderen Teammitgliedern üben.

Ein Thema war unter anderem auch das 20-jährige Bestehen des Krisen-Interventions-Teams im nächsten Jahr. Danach ging man zur Einsatznachbesprechung über. In den vergangenen vier Wochen leistete das Team neun Einsätze, darunter waren zwei Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang, die mehrere Teams im Einsatz nötig machten und die Helfer auch forderten.