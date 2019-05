von Thomas Güntert

Auf der Rheininsel unterhalb des Altenburger Nachbarorts Rheinau (Schweiz) liegt das ehemalige Benediktinerkloster, das im 8. Jahrhundert gegründet und im Jahr 1862 aufgehoben wurde. Die ehemalige Klosterkirche mit den beiden prächtigen Seitenaltären und dem gewaltigen Hochaltar „Maria Himmelfahrt“ zählt zu den schönsten Sakralbauten der Schweiz.

Die Klosterkirche trägt die Handschrift des Vorarlberger Baumeisters Franz Beer, dessen Vorarbeiter Peter Thumb später die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tiengen baute. Bis zur Zuteilung zum Kanton Zürich erlebte das Kloster Rheinau insbesondere im 18. Jahrhundert seine längste Blütezeit. Die klösterlichen Besitzungen erstreckten sich links- und rechtsrheinisch vom Untersee über den Klettgau bis in den östlichen Schwarzwald.

Jestetter Rebberge im Besitz des Klosters

1678 erhielt Rheinau die Herrschaft Ofteringen und hatte Besitztümer im Jestetter Zipfel. Urkunden belegen, dass schon im 15. Jahrhundert in Jestetten Rebberge im Besitz des Klosters waren. Der gotische Saal im heutigen Jestetter Kulturzentrum „Altes Schulhaus“ wurde 1544 vom Kloster Rheinau als Trinkstube gebaut. Der Weinbau bekam in Jestetten einen immer größeren Stellenwert, und im 19. Jahrhundert hatte Jestetten mit 134 Hektar Reben mehr als doppelt so viel Anbaufläche wie heute am gesamten Hochrhein existiert.

Der Wein wurde größtenteils an das Kloster verkauft, welches die Weinbauern auch ausbildete. Als im Jahr 1862 gerade noch elf Mönche auf der Klosterinsel Rheinau lebten, hob der Große Rat in Zürich das Kloster auf – und damit verschwanden in Jestetten auch die Weinberge. Der Kanton Zürich baute die Gebäude zu einer psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt um. 1867 zogen 451 Pfleglinge mit 29 Wärtern auf die Klosterinsel. Nachdem die Psychiatrische Universitätsklinik Ende des Jahres 2000 aus der Klosteranlage ausgezogen war, standen die Räume leer.

Die Tradition des klösterlichen Lebens führen seit 2003 die Schwestern der „Spirituellen Weggemeinschaft“ weiter und ermöglichen ihren Gästen im „Haus der Stille“ die Teilnahme am klösterlichen Leben. Der Zürcher Kantonsrat erstellte zudem ein neues Nutzungskonzept mit Musikzentrum, Hauswirtschaftsschule, Museum und Gastronomie. Die Konvent-Gebäude wurden zur Musikinsel mit 16 Proberäume und einen Hotelbetrieb mit 130 Betten umgebaut, wobei der Alt-Nationalrat Christoph Blocher rund 20 Millionen Franken investierte. In den kommenden Jahren soll im alten Abtshaus noch ein Museum entstehen.