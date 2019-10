von sk

Der langjährige Gemeinderat Ludwig Heine wurde beim Diskussionsabend des CDU-Ortsverbands für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Vorsitzende Konrad Schlude führte aus, dass gerade in der Kommunalpolitik der Einsatz aller Bürger gefordert sei. „Die langjährige Mitgliedschaft in der CDU ist ein klares und öffentliches Bekenntnis zur Demokratie, für das ich mich bei Ludwig Heine herzlich bedanke“, so Schlude. Der Vorsitzende blickte zurück auf Aktivitäten des Ortsverbandes im Wahljahr.

Bei der Wahl im Mai wurde die CDU als stärkste Fraktion im Gemeinderat bestätigt. Schlude informierte auch über die Aktionen des Ortsverbandes im Bereich des Umweltschutzes und der Digitalisierung. Als besonders wichtig wurden die Besuche der Minister Susanne Eisenmann und Thomas Strobl hervorgehoben. Im September hatte Schlude einen Vortrag über den in Wellendingen geborenen Reichskanzler Constantin Fehrenbach (1852-1926) gehalten. Ausgehend von Fehrenbachs Aktivitäten gegen Antisemitismus und dem Anschlag von Halle am 9. Oktober betonte der Vorsitzende, dass sich die CDU Jestetten gegen Antisemitismus wendet; der Ortsverband hat sich an diesbezüglichen Aktionen der CDU beteiligt.

CDU feiert 2021 Jubiläum

Unter dem Stichwort „bald 75 Jahre CDU Jestetten„ wies Schlude darauf hin, dass die Vorbereitungen zum Jubiläum im Jahr 2021 angelaufen sind. In der nachfolgenden Diskussion wurden diverse kommunalpolitische Themen diskutiert. Dazu gehörte das verbesserte Netz für die Mobiltelefonie. Mit Hinweis auf die Vermüllung wurde mehr Bürgersinn und Einsatz für die Gemeinde eingefordert. Gemeinderätin Katja Steinbeißer berichtete über Ideen, eine „bessere Stimmung ins Dorf zu bringen“. In Jestetten gibt es angesichts von starkem Einkaufstourismus und Autoverkehr eine mitunter verkrampfte Stimmung. Es gibt Überlegungen, dies durch ein freundlicheres Ortsbild zu verbessern.