von sk

Die Hochrheinkommission (HRK) und das Staatsministerium Baden-Württemberg veranstalten am 25. Mai einen grenzüberschreitenden Bürger-Dialog in Jestetten. Das Publikum wird per Zufallsgenerator aus den Einwohnern von Jestetten, Neuhausen am Rheinfall (CH) und Rheinau (CH) ermittelt. Ob sie politisch engagiert sind, Ehrenämter ausüben oder eine bestimmte Ausbildung haben, spielt laut Ankündigung der HRK dafür keine Rolle – jeder sei Experte für seine Erfahrungen in der Grenzregion, und diese sollen bei dem Bürger-Dialog im Mittelpunkt stehen.

Was schätzen die Bürger am Miteinander und was beurteilen sie kritisch? Mit ihren Antworten sollen die Teilnehmer der regionalen Politik Anregungen für die Gestaltung der deutsch-schweizerischen Nachbarschaft geben. „An Hoch- und Oberrhein ist Europa für die Menschen direkt erlebbar. Hier erfahren sie, was funktioniert und wo Grenzen wirklich noch Barrieren sind. Es bietet sich an, genau hier mit den Bürgerinnen und Bürgern über unser künftiges Europa zu sprechen“, erläutert die Vorsitzende der HRK, Landrätin Marion Dammann aus Lörrach.

Initiatorin des Projekts ist Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Ihre Aufgabe ist es, die Partizipation von Bürgern im Land auszubauen und die Zivilgesellschaft zu stärken. Zudem ist sie zuständig für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg. Staatsrätin Erler sagte: „Wir wollen von den Menschen am Hochrhein wissen, was sie beim grenzüberschreitenden Zusammenleben bewegt. Aus den Dialogen erhoffen wir uns Anregungen und Impulse, wie wir das alltägliche Zusammenleben der Bürger aus dem Aargau, Baden-Württemberg, Schaffhausen und Zürich stärken und die Regionen noch enger miteinander vernetzen können.“

Insgesamt finden am Hochrhein drei Bürgerdialoge statt. Anfang Mai diskutierten in Rheinfelden fast 70 Teilnehmer über Themen, wie die Aufwertung des Rheinufers, die Beteiligung Jugendlicher oder eine grenzüberschreitende Kulturagenda. Im Herbst wird ein weiterer Dialog mit den Gemeinden Küssaberg und Bad Zurzach durchgeführt.