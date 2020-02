von Ralf Göhrig

Trainer Bernt Petersen will sein Amt beim Judoclub Lottstetten in der näheren Zukunft zur Verfügung stellen. Mit diesem Knalleffekt dominierte die Trainerfrage die Hauptversammlung des Judoclubs Lottstetten. Nach langer Tätigkeit war die Belastung für Petersen zu groß geworden. Nun ist das oberste Ziel, einen geeigneten Nachfolger zu finden. „Wir befinden uns geographisch am hintersten Zipfel des Bezirks“, sagte Egon Manz, Vereinsvorsitzender.

Doch auch Überlegungen, den Bezirk zu wechseln und vom Hochrhein zum Bodensee oder in die Baar zu gehen, ändert nichts an der Randlage und den weiten Wegen zu den Wettkämpfen. „Heute ist das große Problem, dass die Eltern ihre Kinder einfach abgeben und der Trainer alleine für die Betreuung an einem Wettkampftag verantwortlich ist,“ stellte Manz fest. Demgegenüber hätten in früheren Jahren immer zahlreiche Eltern ihren Nachwuchs zu den Wettkämpfen begleitet, und der Trainer konnte sich auf die Motivation und die sportlichen Tips und Tricks für seine Kämpfer konzentrieren. „Jetzt ist es sehr wichtig für uns, dass wir einen geeigneten Nachfolger finden“, sagte Manz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Erfreuliches Ereignis beim Judoclub war die Ehrung langjähriger Mitglieder. So konnten Heinz Eppler für 45 Jahre sowie Bernt Petersen, Svenja Petersen und Rene Günther für jeweils 20 Jahre geehrt werden. Die Neuwahlen des Vorstands brachten keine Veränderungen. Der Vorsitzende Egon Manz wurde ebenso wiedergewählt, wie seine Stellvertreterin, Barbara Rapp, Kassierer Heinz Eppler und Schriftführerin Eleonore Plappert.

Der Verein: Der Judoclub Lottstetten hat aktuell 66 Mitglieder, überwiegend im Kinder- und Jugendbereich. Vorsitzender ist Egon Manz. Weitere Infos über den Verein gibt es im Internet (www.judoclub-lottstetten.de).