von Ralf Göhrig

Bereits kurz nach dem Fassanstich, am Samstag gegen 16 Uhr, war das Festzelt gut gefüllt. Gegen Einbruch der Dunkelheit platzte es aus allen Nähten.

Es mutet in der heutigen Zeit vielleicht etwas anachronistisch an, ein Schlachtfest mit Brat-, Blut- und Leberwurst, Kesselfleisch, Sauerkraut und Bratkartoffeln zu besuchen, doch offenbar hat der urbane Zeitgeist noch nicht das ganze Land durchsetzt. Und so stellte Brigitte Russ, Vorsitzende des Lottstetter Musikvereins, fest: „Eine Metzgete gehört zu unserer Kultur, genau wie die Blasmusik.“ Und tatsächlich steht beim Schlachtfest die Musik eigentlich im Vordergrund. Im Grunde handelt es sich um ein Musikfest, zu dem deftige Kost gereicht wird.

Gäste in Dirndl und Lederhosen

Und diese Mischung kommt bei der Bevölkerung gut an. Interessanterweise war es nicht nur die ältere Generation, die scharenweise ins Festzelt beim Musikhaus pilgerte, sondern Männer und Frauen jeden Alters. Besonders fielen die vielen jungen Menschen ins Auge, die – teilweise in Dirndl und Lederhose – gut gelaunt zur Stimmung beitrugen.

Mit mehr als 1000 Besuchern ist das Schlachtfest der Höhepunkt im Lottstetter Vereinsleben. | Bild: Ralf Göhrig

Dieses Lottstetter Musikfest bot auch in diesem Jahr mit der Besonderheit eines Gottesdienstes am Sonntagmorgen eine ganz ungewöhnliche Perspektive. Der ehemalige altkatholische Pfarrer, Georg Blase, hielt diesen außergewöhnlichen Festgottesdienst, und viele seiner ehemaligen Gemeindeglieder freuten sich über den Besuch ihres früheren Seelsorgers.

Im Mittelpunkt des Festes stand jedoch, ohne Zweifel, die Musik. Begonnen hatte am Samstagnachmittag die Sprützchantemusik, die eigentlich beim Jestetter Mehlsuppeessen an Fasnacht zu Hause ist. Doch mit einem breiten Repertoire, weit jenseits der Fasnacht ausgestattet, ist die Formation auch bei einem Musikfest nicht fehl am Platz. Außerdem waren der Musikverein Untermettingen, die Saustall-Musikanten, der Musikverein Lienheim und der Musikverein Diessenhofen mit von der Partie.