von Ingrid Ploss

Seit 2014 beschließen die Bogenschützen des Schützenvereins Jestetten die Saison mit einem Sommerfest. In diesem Jahr waren die Gäste in Mittelaltergewandung eingeladen, um in die damalige Zeit einzutauchen, als das Bogenschießen noch zur Nahrungsbeschaffung sowie als Kampfkunst üblich war. Auf dem Gelände des Schützenvereins am Frankengraben in Jestetten empfing die Besucher ein kleines Mittelalter-Lager.

Im Zweikampf oder in Reihen gegenüber zeigten die Männer und Frauen von Vapnur historische Kampfkunst. | Bild: Ingrid Ploss

„Wir sind in der Abteilung Bogensport etwa 15 Erwachsene sowie 15 Jugendliche ab elf Jahren und wollen dieses Fest zum ersten Mal im Mittelalterstil gemütlich in kleinem Rahmen feiern, um das Gelände nicht zu überladen sowie den Anklang und unsere Ressourcen auszuloten“, sagte Ferenc Kalman, Chef der Abteilung. Bogenschießen und Axtwerfen konnten ausprobiert werden, frühere Ausrüstungsgegenstände waren ausgestellt und an der Feuerstelle konnten Würste vom Grill und am Abend Spanferkel genossen werden.

Ausrüstungsgegenstände aus früheren Zeiten konnten die Besucher bewundern. | Bild: Ingrid Ploss

Als Gäste empfingen die Bogenschützen Mitglieder des Kampfbundes Vapnur aus dem süddeutschen Raum. Etwa 22 Männer und Frauen von Vapnur trainieren wöchentlich in kleinem Rahmen sowie monatlich beim Großtraining in Tübingen, Ravensburg oder Singen. Sie gestalten Mittelalterfeste mit und demonstrierten in Jestetten mit Einhand-, Zweihand-Speer, der großen Daneaxt, kleineren Äxten, Schwertern und Messern im Zweikampf sowie im Reihenkampf ihr Können. Zahlreiche Zuschauer bestaunten die Handhabung der martialischen Waffen. Bei Fackellicht und Feuer klang das Fest familiär und gemütlich aus.