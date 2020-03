von Ingrid Ploss

Bei der Hauptversammlung des Nasholim-Chors hat die Vorsitzende Anette D’Effremo unter anderem auf die Konzerte im Münster Schaffhausen sowie in Horn und Lottstetten zurückgeblickt. Dirigent Robert Werner lobte seine Sänger: „Ihr habt Spaß am Singen. Das macht die Arbeit mit euch auch mir zur Freude.“ Außerhalb der Probenarbeit finden die Mitglieder des Chors auch Zeit, gemeinsam zu wandern oder sich zum Grillen am Rhein zu treffen. Intensive Probenarbeit fand an einem Probenwochenende in Höchenschwand statt.

„Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass auch kleinere Kirchenkonzerte besser besetzt stattfinden können. Manchmal ist es schwierig, wirklich für jede Stimme jemanden zur Verfügung zu haben“, sagte Anette D’Effremo. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und bei allen Mitgliedern für die stets gute Verpflegung am Probenwochenende. Patricia Elcic und Waltraud Merkt wurden als neue Mitglieder im Chor aufgenommen.

Das Programm

Auch in diesem Jahr werden wieder Gottesdienste begleitet und ein Probenwochenende sowie die Herbstkonzerte stattfinden. Der Höhepunkt wird die Konzertreise im Mai nach London sein. Der Shiloh-Choir, der zu seinem Jubiläum 2017 in Jestetten war, kann nun den Nasholim-Chor zum Gegenbesuch empfangen. Elke Jehle engagiert sich bei der Organisation und machte Vorschläge zur Gestaltung der freien Zeiten. Es gilt noch, eine Auswahl zu treffen, aber alle freuen sich auf die Reise.

Die Wahlen

Die Wahlen leitete Bürgermeisterin Ira Sattler. Ulrike König trat als Kassenprüferin ab. Nachfolgerin ist Jana Robertson. Bestätigt wurden Vorsitzende D’Effremo und Schriftführerin Karin Wagner. „Eure harmonische Gemeinschaft schlägt sich auch in den Konzerten nieder“, so Ira Sattler, „ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg in London.“