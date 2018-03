Jestetten Beim Konzert im gotischen Saal erklingt Musik aus Skandinavien

Unter dem Motto "Klangfarben" präsentieren Ólavur Jakobsen und Monika Stauss Joensen bei ihrem Konzert unter anderem Musik aus Skandinavien.

In Jestetten gibt es kein Opernhaus und auch keine Konzerthalle und die große Kunst würde man auch nicht unbedingt in dem kleinen Ort an der Schweizer Grenze vermuten – doch falsch gedacht. In Jestetten gibt es den gotischen Saal im alten Schulhaus, einem der ältesten Gebäuden des Ortes. Hier werden, mehrfach über das ganze Jahr verteilt, musikalische Leckerbissen geboten, die sonst nur in renommierten Häusern serviert werden.

Am Wochenende war unter dem Motto "Klangfarben" Musik aus Skandinavien zu hören. Die Musiker Ólavur Jakobsen und Monika Stauss Joensen waren aus dem hohen Norden gekommen, um das Jestetter Publikum mit ihrer Musik zu verzaubern. Sie stammen von der zu Dänemark gehörenden Inselgruppe der Färöer.

Violinistin Monika Stauss Joenson ist in der Schweiz geboren. Sie schloss an der Royal School of Music in London im Fach "Performance and Chamber Music" (deutsch: Darbietung und Kammermusik) ab. Der gebürtige Färinger Ólavur Jakobsen hat seine musikalische Ausbildung als Gitarrist in Kopenhagen und Paris absolviert. Das Duo arbeitet an der färöischen Musikschule und gibt in ganz Europa, wie auch in Übersee, Konzerte. Eine Vielfalt der musikalischen Darbietungen kennzeichnet die Beiden und dies konnten auch die Menschen im gotischen Saal in Jestetten erleben.

Eine breite Spanne von Stücken europäischer Komponisten vom 18. bis zum 21. Jahrhundert wurde dargeboten, von besonderem Interesse waren die Kompositionen der Färinger Jens Christian Svabo und Joannes Joensen sowie des Norwegers Edvard Grieg. Das Repertoire reichte von Paganini bis William Kroll, von klassischen Stücken bis hin zu modernen, fast atonalen und schließlich volksmusikalischen Einflüssen. Während Monika Stauss Joenson virtuos ihre Geige strich oder zupfte und ihr dadurch den typischen, Sehnsucht erzeugenden Klang entlockte, war es das warme Timbre der Gitarre, das die Stücke umhüllte. Mit dem bekannten Csárdás von Vittorio Monti wurde das Publikum in die spätwinterliche Nacht verabschiedet. Vorher gab es reichlich Applaus für die Künstler und den Dank des Kulturkreises Jestetten durch Vorsitzenden Dietrich Veigel.