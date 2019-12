von Ralf Göhrig

Ein Verein, zwei Bühnen und vier Bands, das kennzeichnete den Musikverein Harmonie Lottstetten bei seinem Jahreskonzert 2019.

Es war alles ganz anders als bisher. Nicht nur ein neuer Bürgermeister, der begrüßt worden war, nein, die komplette Szenerie in der Gemeindehalle war zwar nicht auf den Kopf gestellt, aber um 180 Grad gedreht. So saß das Publikum auf der und mit dem Rücken zur eigentlichen Bühne, und im normalerweise hinteren Teil der Halle waren zwei Podien aufgebaut. Wohl eine Überraschung für jeden der zahlreichen Besucher, doch mit Überraschungen muss bei Konzerten des Musikvereins immer gerechnet werden. Und so lautete das Motto in diesem Jahr: „MV Lottstetten; 4 geteilt“.

Nachdem ganz zu Beginn, beim „Einzug der Gladiatioren“ aus dem Film Ben Hur, noch alle Musiker einträchtig auf der Bühne standen und spielten, erklärte Brigitte Russ, Vereinsvorsitzende, die das Publikum durch den Abend leitete, dass in diesem Jahr die ganze musikalische Bandbreite dargeboten werde.

Es begann mit „Krass Brass“, der Brass-Band des Vereins unter Leitung von Dirigent Martin Weiss. Von der Vorsitzenden erfuhr man, dass diese Art von Orchestern aus Großbritannien stammen und dort in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Das Blechbläserensemble begeisterte mit vielseitigen Klängen.

Etwas ruhiger ging es bei „Klassisch Holz“, der Holzbläser-Band unter der Leitung von Jörg Wagner zu. Hier war ein Streifzug von barocken Klängen bis hin zu Klezmer-Musik zu hören.

Mitmach-Stimmung kam anschließend bei den „Polkafreunden Egerland“ unter der Leitung von Eugen Straub auf. Die Gäste im Saal klatschten rhythmisch, und Eugen Straub sang mit Stefanie Meier im Duett.

Die Stimmung zum Siedepunkt brachte schließlich die „T-Five Big Band“. Hier hatte Dirigent Martin Weiss seine Musiker zur Höchstform motiviert. Rockig, funkig, jazzig mit einem Hauch Soul peitschten die Musiker die Töne quer durch den Saal, und die Zuhörer hielt es kaum mehr auf ihren Sitzen. Als Vorsitzende Brigitte Russ das Ende des Konzerts verkündete, war bereits die Vorfreude auf das Jahreskonzert 2020 geweckt.