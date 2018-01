Jestetten Beim Café Central Hallencup gewinnen die Gastgeber des SV Jestetten den Pokal

Im Bereich der Mannschaften E1 siegen die Junioren des SV Jestetten beim „Café ‚Central’ Hallencup“ über den FC Rafzerfeld.

Zwei Tage lang zeigten mehr als 400 Jugendspieler begeisternden Hallenfußball in Jestetten. Am Ende kam es zum großen Finale: Das letzte Spiel des „Café ‚Central’ Hallencup“ in der Realschulhalle war das Spiegelbild von zwei stimmungsvollen Tagen. Im Finale der E1-Kategorie trafen der SV Jestetten und der FC Rafzerfeld aufeinander. Die Partie konnten die Gastgeber schließlich im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Mit stehendem Applaus und Laola-Welle wurden die SVJ-Talente gefeiert.

Ebenso groß war aber auch der Beifall für die 40 Teams , die am Wochenende in den Kategorien F2, F1, E2 und E1 gegeneinander antraten. Dabei reisten so prominente Teams wie der Grasshopper Club Zürich, der FC Schaffhausen und auch der FC Rielasingen-Arlen nach Jestetten, das sportliche Niveau über beide Tage war hoch. Dazu war die Halle von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, zum Bersten voll, die Zuschauer begeisterten sich an dem gezeigten Juniorenfußball.

Und auch ein wenig Profifußball-Flair wehte durch die Jestetter Halle. Am Samstagabend war das FC-Schaffhausen-Urgestein Faruk Gül zu Gast und überreichte dem besten Spieler des F1-Turniers ein Trikot von sich – inklusive Unterschrift. Darüber freuen konnte sich Cristian Munato vom FC Oberwinterthur. Voller Stolz wurden noch Selfies geschossen mit dem Fußball-Star und unter großem Applaus das Trikot übergestreift.

Rundum zufrieden waren dementsprechend auch die Veranstalter von der SV-Jestetten-Jugendabteilung. „Das durchweg positive Feedback der teilnehmenden Spieler und Trainer freut uns natürlich sehr. Solch ein Event benötigt den Einsatz und die Unterstützung von vielen Helfern, aber der Aufwand hat sich wieder einmal gelohnt“, sagt Uwe Frenzel vom Organisationskomitee – und fügt mit einem Lächeln hinzu. „Jetzt beginnen schon bald wieder die Planungen für die nächste Ausgabe im Jahr 2019“, kündigt Frenzel schon vorausschauend an.