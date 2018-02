Jestetten Beim Bobby-Car-Rennen in Altenburg liefert sich der Nachwuchs einen bunten Spaß-Wettstreit

Zahlreiche kleine Rennfahrer gehen mit Feuereifer beim Bobby-Car-Rennen in Altenburg an den Start. Die Eltern feuern sie an und haben ebenfalls ihren Spaß.

Das Bobby-Car-Rennen ist mit Sicherheit ein kleiner Höhepunkt der Altenburger Fasnacht und ein Ereignis, das es so in der näheren Umgebung nicht noch einmal gibt. Ein Bobby Car gehört heutzutage zu einem Kleinkind, wie der etwas größere fahrbare Untersatz zu den Eltern. So war es kaum verwunderlich, dass sich zahlreiche kleine närrische Rennfahrer, begleitet von Papa und Mama, auf der abgesperrten Rennstrecke „Dorfstraße Altenburg“ eingefunden hatten.

Mitmachen durften schon die Kleinsten, aber auch größere Kinder, die gerade noch so auf ein Bobby Car passten. Schon lange vor dem offiziellen Start gingen sie auf Testfahrt, denn auch ein Bobby Car will richtig eingefahren werden. Die Wetterbedingungen waren gut, die Sonne strahlte über diesem Ereignis und der Wind konnte den kleinen Rennfahrern nichts anhaben. Schließlich waren sie unter ihren farbenfrohen Kostümen warm eingepackt und mit echtem Feuereifer bei der Sache.

Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand hatten sichtlich ihren Spaß an diesem närrischen Treiben. Als dann schließlich alle Teilnehmer mit Startnummer registriert waren, konnte es losgehen. Immer zwei gegen zwei flitzten sie Richtung Ziel. Da an diesem Wettstreit auch Rennfahrer aus den Nachbargemeinden dabei waren, konnte gleich gemutmaßt werden, ob in Lottstetten, Jestetten oder vielleicht doch eher in Altenburg ein vielversprechendes Talent heranwächst.

Die Mamas und Papas haben jedenfalls alles im Bild festgehalten. Das Wichtigste an diesem Nachmittag war der Spaß und Sieger waren sie alle. Auch die Tränen der kleinen Prinzessin, die vom Bobby Car fiel, waren schnell getrocknet. Das war kein Grund für lange Traurigkeit, denn schließlich fliegt ja auch mal ein Profi aus der Kurve.