Jestetten Beim Badisch-Schweizerisches Grenzforstkränzchen wird der Austausch zum Thema Wald über die Grenze hinweg gepflegt

Bereits seit 90 Jahren besteht das Badisch-Schweizerisches Grenzforstkränzchen. Landrat Martin Kistler gab Informationen zu den anstehenden Reformen in der Forstverwaltung.

Nach einer Stadt- und Munotführung in Schaffhausen trafen sich in Jestetten anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Badisch-Schweizerischen Grenzforstkränzchens Aktive und Pensionierte des höheren Forstdienstes der Landkreise Waldshut, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Konstanz und Bodenseekreis mit ETH Forstingenieuren aus den Schweizer Kantonen Thurgau, St. Gallen, Schaffhausen, Zürich und Aargau. Der in Jestetten wohnende Chorleiter des Opernhauses Zürich, Ernst Raffelsberger, eröffnete am Flügel den Festakt im Kulturzentrum "Altes Schulhaus".

70 Schweizer Forstbedienstete zu Besuch

Hans-Peter Barth, Forstdirektor des Kreisforstamts Waldshut, leitet mit dem Schaffhauser Kreisforstmeister Bruno Schmid die vereins- und satzungslose deutsch-schweizerische Forstgesellschaft und konnte im Gotischen Saal 70 von 85 Schweizer Kollegen mit ihren Lebenspartnern begrüßen.

Staunen über Gegebenheiten in Jestetten

Die Jestetter Bürgermeisterin Ira Sattler stellte ihre Gemeinde im äußersten östlichen Zipfel des Landkreises vor, die sich vom ländlich geprägten Bauerndorf zum kleinstädtischen Dienstleistungszentrum mit Einzelhandel entwickelt hat. Überrascht waren die Schweizer Gäste, als sie hörten, dass 22 von den knapp 30 Kilometern Gemeindegrenze zugleich auch Landesgrenze zur Schweiz und EU-Außengrenze sind und dass es in Jestetten 15 Zahnarztpraxen gibt.

Herausforderungen der Forstreform

Landrat Martin Kistler erklärte, dass der Forst im Landkreis, in dem es rund 18 000 Klein- und Kleinstwaldbesitzer gibt, vor großen Herausforderungen und Reformen steht. Er sprach das Kartellverfahren an, das mit der Absicht des Landes Baden-Württemberg verbunden ist, den Staatswald in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen.

Rückblick auf die 90-jährige Geschichte

Die Festrede hielt Forstpräsident Meinrad Joos aus Freiburg, Dienstvorgesetzter von 34 Förstern. Er ging dabei auf die Geschichte des 90-jährigen Bestehens der grenzüberschreitenden Freundschaft ein. Das Grenzforstkränzchen wurde am 6. Dezember 1928 im ehemaligen Gasthaus "Salmen" in Jestetten vom damaligen Leiter des Badischen Forstamts Jestetten und späteren Landforstmeister für Baden und Elsass, Wilhelm Hug, und den Chefs des Kantonalen und des Städtischen Forstamtes Schaffhausen im kleinen Rahmen gegründet. Nach 90 Jahren treffen sich die Forstleiter immer noch zweimal im Jahr zum forstlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Austausch. "90 Jahre sind drei Menschengenerationen, aber nicht eine Waldgeneration", merkte Hans-Peter Barth an.