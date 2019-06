von Ralf Göhrig

Bei einem letzten Besuch im Wald mit seinen Förstern verabschiedete sich Forstdirektor Hans-Peter Barth, Leiter des Forstbezirks Süd, in den Ruhestand. Hans-Peter Barth war im Jahr 1993 der Nachfolger des langjährigen Jestetter Forstamtsleiters Ernst-Volker Bärthel und bewies sich schnell als der richtige Mann am richtigen Ort. Denn einerseits war er in der Lage, ein gutes Verhältnis zwischen den Waldbesitzern und dem Forstamt herzustellen, auf der anderen Seite ist Barth ein Laubholzförster mit Leib und Seele – also der richtige Amtsleiter für ein Laubholzforstamt wie Jestetten.

Als Schüler des Waldbaupapstes Siegfried Palmer bewies Barth bereits in den 1990er Jahren, dass mit Laubholz Geld zu verdienen ist. Mit einer konsequenten Förderung von Z-Bäumen, also Bäumen von guter Qualität, die bei entsprechender Dimension genutzt werden können, schaffte das Jestetter Forstamt etwas, das noch wenige Jahre zuvor ausgeschlossen worden war: Schwarze Zahlen mit Laubholz zu schreiben.

„Kümmern Sie sich auch weiterhin so gut um den Laubwald“, ermahnte Barth seine Förster, denn in Zeiten des Klimawandels werden die Bedingungen für Nadelbäume, insbesondere die Fichte, in der Hochrheinregion zunehmend schwierig. Doch mit einem baumartenreichen Laubwald könnten sowohl ökonomische als auch ökologische Funktionen hervorragend erfüllt werden. „Natürlich ist der Aufwand im Laubholz größer als im Nadelholz und es braucht kompetente, einsatzbereite Förster sowie Waldarbeiter, die mit ihrem Wald verbunden sind“, sagte Barth im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein erfolgreiches Arbeiten im kleingliedrigen Laubholzbetrieb ist demnach nur mit ortskundigem, kurzfristig verfügbaren Personal, sprich betriebseigenen Waldarbeitern möglich.

Nach der Verwaltungsreform von 2004, als die Forstämter ins Landratsamt eingegliedert wurden, wechselte Barth nach Waldshut, war aber als Leiter des Forstbezirks Süd weiterhin für das Gebiet des ehemaligen Forstamts Jestetten zuständig. Mit großem Bedauern verabschiedeten sich nun die Förster, die Verwaltungsangestellten und Waldarbeiter von ihrem langjährigen Chef. „Sie standen uns immer zur Seite und stärkten uns den Rücken, genauso wie man sich es von einem Chef wünscht“, sagte Jürgen Bacher in einer kurzen Rede anlässlich der Abschiedsfeier. Und Barth lobte seinerseits seine Mitarbeiter, die in schweren Zeiten, ob Sturm oder Borkenkäfer, immer vollen Einsatz bringen. „Machen Sie weiter so und lassen Sie sich dabei nicht beirren“, gab der Forstbezirksleiter seinen Förstern mit auf den Weg.