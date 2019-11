von Ingrid Ploss

Ein buntes, kurzweiliges Programm erwartete die Gäste des Turnvereins Lottstetten zur Saturday Night. Der Vorsitzende Norbert Delahaye freute sich, so zahlreiche Gäste in der Gemeindehalle in Lottstetten begrüßen zu dürfen. Er führte durch den abwechslungsreichen Abend, der in dieser Art, mit tollen Gestaltungsideen der einzelnen Gruppen des Turnvereins und anschließender Disco, das erste Mal stattfand.

Rasant begann das Programm mit den Sugar-Turn-Girls vom Mädchenturnen in reflektierenden Anzügen. Die Volleyball-Damen hatten eine besonders lustige Idee: Im Volley-Ball-ett steckten je zwei Frauen in einer Strumpfhose, was beim Tanzen besonders ulkig aussah. Dafür ernteten sie auch lautes Rufen nach einer Zugabe, die sie gern darboten. Wellen des Ozeans stellten die Frauen der Fitnessgruppe mit wehenden Fahnen dar. Mit der eindrucksvoll ausgeleuchteten Bühne und den seidigen Fahnen ergab diese Aufführung ein wunderbares Bild.

Die Aerobic Gruppe mit ihrer Darbietung von „Ex‘s & Oh‘s“. | Bild: Ingrid Ploss

Nach der Pause tanzten blau-rot verhüllte Figuren von der ersten Volleyball-Mannschaft, die Fitness-Männer, ebenfalls mit Reflektoren, und die Frauengymnastik-Gruppe stellte ein Schachspiel dar. Großes „Hallo“ gab es aus dem Publikum besonders für die recht anmutig tanzenden Männer, die ebenfalls lautstark um eine Zugabe gebeten wurden. In die Hippie-Zeit zurück versetzte die Body-Fit Gruppe mit Dancing Break das Publikum. Bunt gekleidet tanzten die Mitglieder erst im Saal, um dann auf der Bühne ein musikalisch-tänzerisches Erinnerungs-Feuerwerk der 60er Jahre zu zünden. Dabei wurde schon bei vielen Zuschauern die Vorfreude auf den folgenden Disco-Abend geweckt.

Mit rhythmischem Klatschen dankten die Zuschauer allen Gruppen des Turnvereins für ihre einfallsreichen, gelungenen Auftritte. Norbert Delahaye beschloss die Darbietungen mit einem großen Dankeschön an die Mitwirkenden, Helfer und professionellen Beleuchter, die diesen wunderbaren Abend möglich machten. So sollte das Fest noch lange nicht zu Ende sein. Die Zuschauer schwangen bei der anschließenden Disco noch lange das Tanzbein.