von Thomas Güntert

Ein großes Konzert gab der Sängerbund Altenburg in der kleinen katholischen Dorfkirche St. Jakobus. Der Vorsitzende Gerhard Binder konnte am Sonntagabend rund 150 Besucher zum Adventskonzert begrüßen. Als er gleich zu Beginn darauf hinwies, dass auf eine Moderation und Zwischenapplaus verzichtet wird, um die Sänger in ihrer Konzentration nicht zu stören, ahnten die Besucher, dass etwas Großes kommen würde.

Ein beeindruckendes Adventskonzert gab der Sängerbund Altenburg in der katholischen Dorfkirche St. Jakobus. | Bild: Thomas Güntert

Der musikalische Leiter Ludwig Hügle hatte für seinen vierstimmigen Chor ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt und die 20 schwarz gekleideten Sänger eröffneten das Adventskonzert mit dem Kirchenlied „Macht hoch die Tür“. Sie sangen aber auch Weihnachtsmelodien aus Tirol. Harald Schaaf begleitete mit leisen Gitarrenklängen den feinen Jodelgesang und auch das österreichische Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ gehörte zum adventlichen Repertoire.

Folgende instrumentale Solisten unterstützten den Sängerbund beim Adventskonzert, von links: Ernst Raffelsberger, Harald Schaaf, Bärbel Raffelsberger, Nelly und Stefan Hauser.

Die Konzertdarbietungen des Chores wurden immer wieder mit anspruchsvollen Instrumentalbeiträgen verschiedener Solisten aufgelockert. Ernst und Bärbel Raffelsberger spielten mit Orgel und Flöte „In the evening“, ein Abendlied aus Lettland, Nelly und Stefan Hauser „Pastorale“ das berühmt klassische Stück für Violine und Orgel. Ein musikalischer Höhepunkt war das vierstimmige Ave Maria des franko-flämischen Komponisten Jacob Arcadelt, das in lateinischer Sprache gesungen wurde.

Zum Schluss des Altenburger Adventskonzerts sangen alle Akteure zusammen mit dem Pubklikum das Kirchenlied „Macht hoch die Tür“. | Bild: Thomas Güntert

Beeindruckend war aber auch die besondere Stimmung in der Kirche. Die Verbundenheit der Akteure zum christlichen Glauben und die Wertschätzung des Publikums über das Dargebotene war förmlich zu spüren. Nach Georg Friedrich Händels Adventslied „Tochter Zion“ zollte das begeisterte Publikum die musikalischen Leistungen mit einem lange anhaltenden Applaus, der nahtlos in Zugabeforderungen überging. Zum Schluss sangen alle Akteure gemeinsam mit den Besuchern nochmals „Macht hoch die Tür“. Das Konzert war eine gelungene Einstimmung auf die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten und einen ruhigen Ausklang des Jahres.