von Ralf Göhrig

Zahlreiche Mitglieder und Gäste sowie eine Abordnung der Ortsgruppe aus Waldshut kamen zum Neujahrsempfang des Jestetter Awo-Ortsvereins. Die Vorsitzende, Mathilde Panning, begrüßte die Anwesenden und forderte dazu auf, im neuen Jahr die positiven Elemente herauszustellen und nicht an negativen Dingen hängen zu bleiben.

Seit mehr als 20 Jahren

Den Neujahrsempfang der Jestetter Awo gibt es laut ihrer Vorsitzenden bereits seit mehr als 20 Jahren. „Es ist für die Mitglieder eine schöne Tradition, in guter Gemeinschaft in das neue Jahr zu starten“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Arbeiterwohlfahrt wurde vor 100 Jahren, am 13. Dezember 1919 von der, in Landsberg an der Warthe geborenen Marie Juchacz, der Frau, die in der Weimarer Nationalversammlung als erste Frau eine Rede gehalten hatte, gegründet.

Arbeit mit Behinderten und Senioren

Die wichtigste Aufgabe der Awo ist heute die Arbeit mit Behinderten und Senioren. „Früher haben wir uns in Jestetten auch in der Pflege engagiert, aber seit dem Ende des Grundwehrdienstes haben wir keine Zivildienstleistenden mehr und mussten diese Arbeit einstellen“, bedauerte Mathilde Panning. Dennoch sei die Arbeit in Jestetten sehr wichtig. Es gibt alle 14 Tage regelmäßige Treffen, was für viele der Mitglieder von enormer Bedeutung sei. Ein Großteil der Mitglieder ist zwischen 70 und 95 Jahren alt. „Gerade für uns ältere Menschen ist es essentiell, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, und alleine geht man nicht gerne irgendwo hin“, stellte Panning fest.

Blick auf Sorgentelefon

Eine ganz wichtige Einrichtung ist das Sorgentelefon. „Man kann mich bis gegen 23 Uhr problemlos anrufen“, sagte die Vorsitzende, Mathilde Panning, weiter. Außerdem runden Ausflüge in die nähere Umgebung das Programm der Jestetter Awo ab. Das nächste größere Ereignis ist der Fasnachtsabschluss im Lottstetter Bischof-Stark-Haus am Fasnachtsdienstag.

Die Jestetter Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt hat momentan 32 Mitglieder. Vorsitzende ist Mathilde Panning, Greuthweg 19, 79798 Jestetten.