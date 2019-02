von (sk)

Gegen 16 Uhr war ein 45 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Suche nach einem freien Stellplatz auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schaffhauser Straße unterwegs. Da aber dieser Teil des Parkplatzes voll belegt war, rangierte der Mann rückwärts aus der Zone. Dabei übersah er eine 83-Jährige, die den Ford am Heck passierte. Die Frau wurde umgefahren und zog sich Knochenbrüche zu, die eine Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machten. Der Rettungsdienst war im Einsatz und kümmerte sich um die Verletzte. Am Ford sei kein Schaden entstanden, so die Polizeiangaben.