von Ralf Göhrig

„Der Landkreis Waldshut ist der Amazonas Baden-Württembergs“, sagte Markus Lazarte vom Amt für Umweltschutz beim Landkreis Waldshut bei einer Infoveranstaltung des Landkreises zum Thema Offenlandbewirtschaftung und Naturschutz. Hintergrund ist eine Studie der Universität Hamburg, die ergab, dass europäische Wiesen im Artenreichtum mit dem tropischen Regenwald vergleichbar sind.

Der Wiesensalbei ist eine charakteristische Art der FFH-Mähwiese. | Bild: Ralf Göhrig

Die Wiesen weisen, wie der Regenwald, ebenfalls einen mehrschichtigen Aufbau auf. Im Landkreis Waldshut gibt es mehr als 3000 Hektar solcher artenreichen Wiesen, die deshalb eine solche Vielfalt aufweisen, weil sie blühen dürfen und nicht Anfang Mai gemäht werden, damit das Gras ins Silo oder in die Biogasanlage gelangt.

Mehr als 40 Arten auf wenigen Quadratmetern konnten im Gunzenriedhof nachgewiesen werden. | Bild: Ralf Göhrig

Zur Veranstaltung im Jestetter Gunzenriedhof waren zahlreiche Fachleute gekommen, neben Lazarte auch Caren-Denise Sigg, stellvertretende Leiterin des Amts für Umweltschutz, Hansjörg Stoll vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) sowie Herbert Targan, ein von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) beauftragter Planer, der die Biotopkartierung in Jestetten durchführen wird. Wie wichtig dieses Thema der naturnahen Offenlandbewirtschaftung ist, zeigte auch der Umstand, dass es sich Landrat Martin Kistler nicht nehmen ließ, in den östlichsten Landkreiszipfel zu reisen.

Landrat Martin Kistler, Landwirt Robert Binkert, Hansjörg Stoll (LEV) und Gemeinderat Andreas Merk (v.l.) in der FFH-Mähwiese im Gunzenriedhof. | Bild: Ralf Göhrig

Die aktuelle Biotopkartierung hat bereits im vergangenen Jahr begonnen und wird in 2019 in den südlichen Gemeinden des Kreises durchgeführt. Grundlage dafür ist das Naturschutzgesetz. Nun ist es aber so, dass eine Kartierung allein für eine Schar von Wissenden wenig nutzt, weshalb die Information und Kommunikation mit den Bürgern und vor allen den, die Wiesen bewirtschaftenden Landwirten von großer Bedeutung ist. Im Übrigen war es die Landwirtschaft mit ihrer traditionellen Bewirtschaftung über viele Jahrhunderte, die unsere Kulturlandschaft und damit die Voraussetzungen für den Artenreichtum erst geschaffen hat. Und die landwirtschaftliche Nutzung der FFH-(Flora-Fauna-Habitat)-Mähwiesen ist auch weiterhin ein essenzieller Beitrag, diese Biotope zu schützen und zu erhalten.

Jestetten Im grenzüberschreitenden Naturpark läuft alles rund Das könnte Sie auch interessieren

Dabei kann es zu Interessenkonflikten zwischen Naturschutz und Landwirtschaft kommen, da jeglicher Verzicht auf eine Nutzung eine Einbuße für den Landwirt bedeutet. Aus diesem Grund sieht das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) eine Förderung der Landwirte vor, wenn sie die geschützten Flächen entsprechend rücksichtsvoll bewirtschaften.

Jestetten Der Wiedehopf soll in Jestetten heimisch werden Das könnte Sie auch interessieren