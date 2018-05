vor 31 Minuten Ralf Göhrig Jestetten An Holz besteht im Gemeindewald Jestetten kein Mangel

Die Forsteinrichtung Jestetten kann eine positive Bilanz vorweisen: die Gemeinde nutzt rund 88 Prozent des Holz-Zuwachses, was bedeutet, dass der Holzvorrat in Jestetten weiter anwachsen wird. Wichtig ist der Gemeindewald auch in ökologischer Hinsicht: Er ist Lebensraum für viele seltene Tierarten.