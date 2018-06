Jestetten 65-Jährige verletzt sich bei Sturz mit E-Bike schwer

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag eine Frau beim Sturz mit ihrem Elektro-Fahrrad zu.

Laut Angaben der Polizei war die 65-Jährige kurz nach 10 Uhr in der Waldshuter Straße unterwegs und wollte nach rechts auf einen Gehweg fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie beim Überfahren des abgesenkten Bordsteins zu Fall, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit dem DRK wurde die Frau ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem E-Bike sei nur geringer Schaden entstanden, so die Polizei.