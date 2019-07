Vor 60 Jahren begann die Geschichte der Realschule Jestetten. Schulleiter Peter Haußmann und sein Kollegium bereiten sich engagiert auf die Feier vor.

Her Haußmann, Sie waren neun Jahre als stellvertretender Schulleiter tätig und haben nun vor sieben Jahren die leitende Funktion übernommen. Was liegt Ihnen als Schulleiter besonders am Herzen?

Schule soll und kann Spaß machen. Das Miteinander, die Freude am Tun, das entdeckende und selbstständige Lernen, das Mitgestalten des Lebensraumes Schule sind die Grundlage für das schulische Vorankommen, den Erfolg und für die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen. Dies vermitteln wir, neben der pädagogischen Vielfalt (Frontalunterricht, Partner- und Gruppen

arbeit, Präsentationen), auch mit unseren zahlreichen außerschulischen Angeboten wie der Theater-AG, den Schulsanitätern, der Schulband, der Schülerzeitung, einer Tanz-AG oder mit unseren Streitschlichtern. Unsere Bläserklassen, der bilinguale Zug, ein breites Sportangebot, die in den fünften und achten Klassen verankerte Erlebnispädagogik sowie der Schüleraustausch mit der französischen Gemeinde Clisson vervollständigen das Angebot. Damit fördern wir die unterschiedlichsten Begabungen und Talente unserer Schüler. Meine Konrektorin Wiebke Pankratz-Sigg und ich sehen es als unsere Aufgabe als Schulleitung an, die in der Elternschaft spürbare und sehr erfreuliche Akzeptanz unserer Realschule zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ganz nach dem weisen Satz von Gustav Heinemann „Leben ist Veränderung – wer sich nicht verändert, wird auch verlieren, was er bewahren möchte“. Ich möchte ein Schulleiter sein, der für das Lehrerkollegium, vor allem aber für die Schüler und deren Eltern stets ansprechbar und in seinem Wirken authentisch ist – einer, der seine Entscheidungen pädagogisch trifft und transparent darstellt.

Wie sieht die zukünftige Entwicklung der Realschule Jestetten aus?

Wir wollen eine weiterhin attraktive Schule bleiben, an die Eltern ihre Kinder gerne in dem Wissen schicken, dass deren Kinder bei uns gut aufgehoben und an unserer recht überschaubaren Schule gut behütet sind. Aufgrund gut ausgebildeter Lehrkräfte und einer gut ausgestatteten Schule werden die Kinder und Jugendlichen optimal gefordert und gefördert, um bestens auf das Berufsleben oder auf die weiterführenden Schulen vorbereitet zu sein. Eine gut funktionierende Haupt-/Werkrealschule und eine gut aufgestellte Realschule am selben Ort zu haben, ist ein Gewinn für alle Schülerinnen und Schüler unserer Raumschaft. Auch die Gemeinde weiß um die Bedeutung der beiden Schulen hier im Jestetter Zipfel. Viele bauliche Maßnahmen wurden und werden umgesetzt, um den Schulstandort ansprechend zu erhalten und auszubauen.

Nun feiern Sie Jubiläum. Wie werden Sie den Rückblick auf 60 Jahre Realschule gestalten?

Wir wollen diesen Geburtstag mit der Bevölkerung, mit zahlreichen Ehrengästen und vor allem mit den ehemaligen Schülerinnen und Schülern gemeinsam feiern. Es soll viel Zeit zum Gespräch geben, es gibt Speis und Trank und wir wollen unsere lebendige und vielfältige Realschule präsentieren. So gibt es musikalische, sportliche und künstlerische Vorführungen, es gibt Ausstellungen im Schulhaus und viele Spiel- und Spaßangebote für Groß und Klein.

Veranstaltung:Los geht es um 14 Uhr mit einer Rede von Bürgermeisterin Ira Sattler sowie einer kurzen Begrüßung des Schulleiters.

Zur Person

Peter Haußmann (Schulleiter), 52 Jahre, verheiratet, Vater von Zwillingen, 2003 bis 2012 Konrektor, seit 2012 Rektor der Realschule Jestetten.

Bild: Studio Fotograf caparella