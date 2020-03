Lottstetten – Die Firma Gassenhofer ist seit 25 Jahren eine der ersten Adressen für Land- und Gartenmaschinen im östlichen Landkreis. Im Jahre 1995 entschied sich Timo Gassenhofer, nach seiner Lehre als Landmaschinenmechaniker und mit der notwendigen Erfahrung in der Landtechnik- und Gabelstaplerbranche, sich selbstständig zu machen. Mit Unterstützung seiner Frau, Hannelore, gründete er die Firma Nutzfahrzeuge Gassenhofer. Anfangs reparierte er vorwiegend Landmaschinen und Gabelstapler, doch mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft sah er sich gezwungen, seinen Fokus auf Garten- und Kommunaltechnik zu verlegen und sich im Bereich Gabelstapler zu spezialisieren.

Im Jahr 2011 bezog die Firma Gassenhofer eine neue Halle mit Werkstatt und Verkaufsraum und machte sich dadurch zunehmend im Bereich Bodensee/Hochrhein bekannt. Im östlichen Landkreis sowie im westlichen Teil des Landkreises Konstanz hat sich die Firma Gassenhofer inzwischen zum Exklusivhändler der Marken Husqvarna, Grillo, Stiga, JCB und Kioti entwickelt. Durch den eigenen Hydraulikschlauch-Service wird das Angebot ergänzt.

„Jede Maschine ist nur so gut, wie der Service, den es für sie gibt“, sagt Timo Gassenhofer. Daher stehen Schulungen und Fortbildungen für die Mitarbeiter an vorderster Stelle der Firmenagenda.

Mit Grillo-Rasenmähern ist die Firma Gassenhofer inzwischen auch auf dem Golfplatz Nack vertreten. Außerdem bietet das Lottstetter Unternehmen Eisbearbeitungsmaschinen für Eissporthallen und deren Service an. Schließlich ist der Betrieb im Norden des Lottstetter Gewerbegebietes eine Anlaufstelle für jeden Haus- und Waldbesitzer. Es gibt eine breite Palette von diversen Geräten für die Haus-, Garten- und Grundstückspflege. Wer um das Haus mähen, schneiden, sägen, häckseln, graben oder mulchen will, ist bei Timo Gassenhofer und seinem Team an der richtigen Adresse. Für die Mähroboter der schwedischen Firma Husqvarna wurde die Firma Gassenhofer als Automower Expertenbetrieb ausgezeichnet.

Im Jahr 2014 ist auch Sohn Mark in das Familienunternehmen eingestiegen. Hannelore, Timo und Mark Gassenhofer sind ein zukunftsorientierter Betrieb, der auch in die Ausbildung junger Menschen investiert.

Kennenlernen kann man die Firma Gassenhofer am Hausmessenwochenende Ende März.

