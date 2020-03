Jestetten (inp) Was als Opel-Haus begann, führen Raimund und Andrea Schätzle seit 2006 als Mehrmarkenfirma Autohaus R+A Schätzle. Um allen Marken gerecht zu werden und die fortlaufende Technisierung auch in Zukunft professionell zu begleiten, steht ihnen ein gut ausgebildetes Team zur Seite. „Dank der Systemvorteile von 1a autoservice und Bosch Modul Partner sind wir nicht nur rund um die Uhr mit Teilen versorgt, sondern haben auch Zugang zu den wichtigen aktuellen Teile-, Fahrzeugsystem- und Einbau-Daten“, so Schätzle, „ob On-Bord-Diagnose, Fahr-Assistenz-Systeme, GPS-Tracking/Navigation, Reifen-Druck-Kontroll-System, Konnektivität oder Hybrid-Technologie – wir haben immer das aktuelle Wissen und die aktuellen Daten.“ Die gute Zusammenarbeit mit den fachmännischen Kollegen, Auszubildenden sowie dem Leitungsteam, stellvertretender Geschäftsführer Henry Schätzle, sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit und Qualität. 90 Prozent Stammkunden zeugen davon. Wichtig bleibt weiterhin die enge Kooperation mit dem Autohaus Tiefert Lauchringen und dem Verkäufer Kevin Schneider.

Das Autohaus R+A Schätzle hat in den 20 Jahren mehr als zehn Lehrlinge ausgebildet, die noch heute in einem sehr guten Kontakt zur Firma stehen. So werden sich Raimund und Andrea Schätzle im Sommer bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftskollegen mit einer kleinen Jubiläumsfeier bedanken.