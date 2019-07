Anlässlich der 150-Jahrfeier schildert Kommandant Holger Jörns die heutigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

Herr Jörns, was hat sich bei der Feuerwehr in den vergangenen 150 Jahren verändert?

Vieles hat sich verändert und im Kern ist vieles gleichgeblieben. Natürlich hat sich die Technik in der Feuerwehr extrem verändert. Das liegt aber auch daran, dass sich die Aufgaben der Feuerwehr verändert haben. Vor 150 Jahren war technische Hilfeleistung sicherlich eine kleine Aufgabe der Feuerwehr. Heutzutage hilft die Feuerwehr bei Verkehrsunfällen, befreit Menschen aus zertrümmerten Fahrzeugen aller Art, bindet und beseitigt auslaufende teilweise giftige Stoffe. Da bedarf es Hilfsmitteln die kaum mehr mit denen vor 150 Jahren zu vergleichen sind. Auch bei der klassischen Brandbekämpfung kann die Feuerwehr längst nicht mehr ausschließlich auf Wasser zurückgreifen. Viele Stoffe die es früher nicht so verbreitet oder noch gar nicht gab, müssen heute mit Sonderlöschmitteln bekämpft werden. Selbstverständlich hat sich auch gesellschaftlich in der Feuerwehr einiges getan. Im Jahr 1993 wurde die erste Frau in die FFW Jestetten aufgenommen. Das war vor 150 Jahren undenkbar.

In den Zeiten der zunehmenden Individualisierung, wie schaffen Sie es da, die Jestetter Feuerwehr schlagkräftig zu halten?

Ich denke, dass wir in der Feuerwehr Dinge leben, welche die Mitglieder motivieren, dabei zu bleiben. Zum einen ist es sicherlich das „Helfersyndrom“, das in uns allen steckt. Ein Feuerwehrmitglied will helfen. Ohne Rücksicht auf persönliche Bedürfnisse, Uhrzeiten, Witterungsbedürfnisse, etc. Aber wichtig ist, dass auch ein Feuerwehrmitglied Pausen, Ferien, Auszeiten haben darf, ohne aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Ein starkes Feuerwehrmitglied darf auch mal weinen. Wir sind Menschen. Jedes Mitglied weiß, dass wir eine starke Truppe sind, bei der jeder für jeden da ist. Kameradschaft gibt es bei uns bei schwersten Belastungen bis zum lustigen Beisammensein. Jeder neue, junge Kamerad gehört sofort dazu. Wir sind gemeinsam die Feuerwehr und jedes Mitglied ist ein wichtiger Teil dieser Organisation.

Was wünschen Sie sich für die Jestetter Feuerwehr in der nächsten Zukunft?

Ich weiß, dass sich jedes Mitglied von Hilfsorganisationen als erstes immer wünscht, dass alle Kameradinnen und Kameraden unverletzt und gesund aus den Einsätzen zurückkommen. Das ist mir selbstsprechend natürlich auch das Wichtigste. Weiterhin wünsche ich mir, dass alle aktuellen und zukünftigen Mitglieder weiterhin so motiviert bei der Stange bleiben. Die Aufgaben der Feuerwehr werden immer intensiver und komplexer. Ich wünsche mir, dass die nächste Generation der Feuerwehr mit der gleichen Geduld und Weitsicht an diese Aufgaben geht, wie ich denke, dass wir dies auch heute tun. Und zuletzt wünsche ich mir von der Bevölkerung von Jestetten die gleiche Akzeptanz für die Arbeit der Feuerwehr die es auch heute mehrheitlich gibt. Diese spiegelt sich natürlich auch in der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung, welche viel Geld für die Sicherheit der Bevölkerung ausgibt.