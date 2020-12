Die Corona-Pandemie macht die Vorbereitungen auf die 1150-Jahrfeiern in Jestetten und Altenburg nicht einfach. Die beiden Organisationskomitees mit ihren Chefs Doris Johann (Altenburg) und Horst Weible (Jestetten) arbeiten mehr oder weniger in den Hinterzimmern. Und es hat sich schon einiges getan.

Komitees sind schon weit

Während die Altenburger fast schon alles in trockenen Tüchern haben, sind die Nachbarn noch dran. Johann und Weible stellten den Stand der Vorbereitungen dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor.

Wichtiges Ereignis für Gemeinde

„Für die Gemeinde ist ein solches Jubiläum ein wichtiges Ereignis“, betonte Weible, ohne die Schwierigkeiten bei den Planungen zu verschweigen. Man habe zu spät mit den Planungen begonnen und die Planungsgruppe sei zu klein.

„Wir sind auch zu wenig in das Vereinsgeschehen im Ort eingebunden, und jetzt kommen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen dazu“, sagte Weible, „ich muss selbstkritisch feststellen, dass es uns noch nicht gelungen ist, dass ein Funke der Begeisterung für dieses Fest überspringt.“

Feierlichkeiten bieten Chancen

Er sieht trotz allem Chancen für die Gemeinde. Er sprach vom Image, man könne das Wir-Gefühl stärken. Eines der Ziele ist, möglichst viele Leute einzubeziehen. Bürgermeisterin Ira Sattler ergänzte: „Es braucht noch mehr Bürger, die mitmachen. Corona hat uns alle ausgebremst, es ist schwierig, Vereine zu gewinnen. Wir wollen das Bestmögliche daraus machen und wollen alle an einem Strang ziehen.“ Sie ist überzeugt davon, dass die Komitees ein großartiges Jubiläum auf die Beine stellen.

Während in Altenburg am 26. und 27. Juni ein großes Fest rund um den Dorfbrunnen gefeiert wird, verteilt sich das Programm in Jestetten auf mehrere Termine, die aufgrund der aktuellen Lage in die zweite Jahreshälfte gelegt worden sind.

Vor 50 Jähren zogen in Jestetten unter anderen Römer (Hombergnarren) durch die Straßen. | Bild: Archiv Gemeinde Jestetten

Im Mittelpunkt stehen sicher das historische Straßenfest am ersten Oktoberwochenende und der gemeinsame Festabend in der Gemeindehalle. Der ursprüngliche Termin am 8. Mai sei wohl nicht zu halten, es laufe auf den 20. November hinaus, meinte Weible.

Die Festschrift Horst Weible, Chef des Organisationskomitees in Jestetten, hat in den vergangenen Monaten an einem Festbuch zum 1150-jährigen Bestehen von Jestetten und Altenburg gearbeitet. Es enthält einen geschichtlichen Rückblick, einen Rückblick auf die 1100-Jahr-Feier 1971 und einen Ausblick auf 2021. Die Festschrift wird demnächst an alle Haushalte in Jestetten und Altenburg verteilt.

Von der ursprünglichen Ideensammlung habe man schon einige Abstriche machen müssen, erklärte er. Mit Blick auf das bereits fest stehende Programm, ist allerdings schon Beachtliches entstanden.

Einem niveauvollen Fest steht wohl auch Corona nicht im Weg. Weible: „Jestetten ist, wie kaum eine andere Gemeinde im Kreis, reich an herausragenden Kulturschaffenden: Bildhauer, Maler und Musiker. Lasst uns das zum Ausdruck bringen.“

Alle Informationen rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten in Jestetten und Altenburg gibt es auf den Internetseiten der Gemeinde (www.jestetten.de).