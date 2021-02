von SK

Ein gemeinsamer Festabend in der Gemeindehalle Jestetten, das Straßenfest in der Ortsmitte am Dorfbrunnen in Altenburg, die historischen Tage in der Jestetter Kirchstraße: Das sind nur einige Höhepunkte, die für das Jubiläumsjahr geplant waren.

Doch daraus wird nichts – zumindest nicht 2021. Die Planungsunsicherheit für die Verantwortlichen der beiden Organisationskomitees und auch für die Vereine ist mit Blick auf die Corona-Pandemie zu groß.

Deshalb haben die Vorsitzenden der Organisationskomitees Doris Johann und Horst Weible sowie der Gemeinderat entschieden, die Feierlichkeiten um ein Jahr zu verschieben. Die vielen Festivitäten hätten fröhliche Begegnungen und nachhaltige Erlebnisse ermöglichen sollen. Die Gesundheit sowohl der Akteure als auch der Gäste der einzelnen Events steht für uns an erster Stelle, teilt Bürgermeisterin Ira Sattler mit.

„Auch wenn wir die Jubiläumsveranstaltung verschieben müssen, wollen wir wenigstens optische Signale setzen, dass 2021 für Jestetten und Altenburg ein Jubiläumsjahr ist“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. So werden in Kürze an den Ortseingängen die Ziffern 1150 aufgestellt, die durch Spenden und durch ehrenamtliche Arbeit geschaffen wurde.

Ausgenommen von der Verschiebung sind vorläufig die Kulturtage vom 21. Mai bis 13. Juni 2021. Bei diesen Veranstaltungen handele es sich nicht um Großanlässe und es bestehe noch ein Funken Hoffnung, dass diese kulturellen Veranstaltungen durchgeführt werden können, heißt es aus dem Rathaus. Die Jestetter Kulturtage 2021 stehen im Zeichen des 40-jährigen Bestehens des Kulturkreises Jestetten und Umgebung.