Jestetten vor 5 Stunden

100 Tage im Amt: Bürgermeister Dominic Böhler schildert seine Eindrücke und schaut nach vorn

Der Jestetter Rathauschef hat seinen Dienst in seiner neuen Position am 29. November angetreten. Wie fällt seine Zwischenbilanz aus? Welche Projekte geht er mit Verwaltung und Gemeinderat in naher Zukunft an?