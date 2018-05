04.04.2018 15:49 Karin Steinebrunner Ibach Sternstunden in Ibach: Künstler bescheren unterhaltsames Osterkonzert

Ein hochrangiges Osterkonzert in der Reihe „Sternstunden in Ibach“ mit Werken für Orgel, Trompete und Cello erlebten zahlreiche Besucher in der Pfarrkirche.