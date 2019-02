von Karin Steinebrunner

Rechner Michael Denz hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ibach den Haushaltsplan 2019 vorgestellt. Dank der Erhöhung des Einkommensteueranteils um 10 000 Euro sowie der Schlüsselzuweisungen um 3000 Euro gegenüber dem Vorjahr ist der Haushalt ausgeglichen. Auch die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes auf 30 000 Euro und ein im Plan ausgewiesener zukünftiger Bauplatzverkauf tragen dazu bei. Die markanteste Änderung gegenüber dem Vorjahr stellen die um 9000 Euro erhöhten Verwaltungskosten dar. Diese entstehen aufgrund der Aufstockung einer Stelle sowie durch die Erreichung höherer Dienstaltersstufen bei einigen Mitarbeitern.

Änderungen durch neues Haushaltsrecht

Anhand des in der Doppik geforderten Systems der Straßenbewertungen erläuterte Denz die Abschreibung. Von den als Abschreibungen eingeplanten 75 500 Euro entfallen auf die Straßen 38 000 Euro, wobei die Bewertung nach den Schadensklassen null bis fünf erfolgt – Klasse fünf wird für eine neuwertige Straße, Klasse null für eine wegen des hohen Schadensanteils nicht mehr abschreibepflichtige Straße angesetzt.

Erschwernisse für den Kämmerer

Abzüglich der Zuschüsse muss die Gemeinde Ibach von den eingeplanten Abschreibungen 30 000 Euro aufbringen. Diese sind durch den bisherigen Posten der Rücklagen noch gedeckt, der zukünftig als liquide Mittel geführt werden und praktisch auch vorhanden sein muss. Das könnte eine erhebliche Erschwernis für die Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts darstellen.

Die FFH-Gebiete

Dringenden Gesprächsbedarf meldeten die Ibacher Räte in Sachen FFH-Gebietsfestlegungen an und stimmten damit Bürgermeister Helmut Kaiser zu. Kaiser bedauerte, auf sämtliche in minutiöser Kleinarbeit erstellten Einzelbegründungen für minimale, aber arbeitstechnisch wichtige Änderungswünsche mit ausnahmslos ablehnenden Schreiben aus vorgefertigten Textbausteinen abgespeist worden zu sein. Die Änderungswünsche für Ibach betrafen unter anderem den Bereich um die Kläranlagen, das Gewerbegebiet und vor allem auch die aktuelle Planung bei der Ibacher Säge.