Ibach Feuerwehr Ibach probt den Ernstfall

Bei der Herbstabschlussübung erhielt die Feuerwehr Ibach Unterstützung von Kameraden und Drehleiter aus Todtmoos. 24 Mann müssen zehn Personen aus brennendem Heustock retten.

Ibach (kss) Bei der Herbstabschlussprobe der Feuerwehr Ibach mussten zehn Personen aus einem brennenden Heustock gerettet werden. Dabei waren 22 Mann aus Ibach sowie zwei Kameraden mit der Drehleiter aus Todtmoos im Einsatz. Ibachs Feuerwehrkommandant Herrmann Wassmer betonte, dass es außer der Personenrettung ein weiteres Hauptanliegen der Übung sei, die Wasserförderung über eine längere Strecke hinweg sicherzustellen.

Um 15.55 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, 15 Minuten später traf sie bei dem Gebäude in Lindau ein, dem der Alarm gegolten hatte. Dort hatten laut Annahme Kinder im Heustock gespielt und dabei einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr baute vom einzigen in der Nähe des Hauses befindlichen Hydranten aus die Wasserversorgung auf und gleichzeitig über 250 Meter Wegstrecke hinweg eine zweite Leitung vom Bach her, die ebenfalls zur Verfügung stand, als die zeitgleich alarmierte Todtmooser Wehr mit der Drehleiter nach 23 Minuten eintraf. Die Wassermenge erwies sich trotz der vorausgegangenen Trockenheit als ausreichend, im Erstfall, so Wassmer, würde bei einem Brand in Lindau in jedem Fall aus dem benachbarten Todtmoos ein voll besetzter Einsatzwagen mit anrücken.