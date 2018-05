Zielfahnder hatten im Ibacher Ortsteil Mutterslehen drei Männer ausfindig gemacht, die in Polen im Zusammenhang mit einem Mord gesucht wurden.

Aufregung gab es in der Nacht zum Freitag in Ibach-Mutterslehen: Bei verschiedenen Wohnhäusern klopften Einsatzkräfte eines Sondereinsatzkommandos der Polizei an. Nicht diese Häuser selbst waren das Ziel des Einsatzes, sondern eine Wohnung in einem Nachbargebäude. Schließlich habe die Polizei auch mehrere Männer festgenommen.

Was war in dieser Nacht geschehen? Polizeisprecher Paul Wißler konnte zu den Geschehnissen in Ibach keine Angaben machen, die Dienststelle in Waldshut sei in diese Aktion nicht eingebunden gewesen. Tatsächlich war es ein Einsatz des Landeskriminalamtes – Zielfahnder hatten im Ibacher Ortsteil Mutterslehen drei Männer ausfindig gemacht, die in Polen im Zusammenhang mit einem Mord gesucht wurden. LKA-Pressesprecher Horst Haug wollte den Einsatz in Ibach weder bestätigen noch dementieren, zu Einsatzorten mache die Behörde keine Angaben, so seine Aussage.

Unter Mordverdacht

Laut Pressemitteilung des Landeskriminalamtes haben in der Nacht zum Freitag Zielfahnder mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz und des Polizeipräsidiums Freiburg in einer Gemeinde im Landkreis Waldshut drei polnische Staatsangehörige im Alter von 23, 25 und 29 Jahren festgenommen. Nach den drei Männern war von den polnischen Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt international gefahndet worden. Der 25-jährige Verdächtige soll bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Hooligangruppen am 7. Oktober in Polen einen Angehörigen der gegnerischen Hooligangruppierung erschossen haben. Die beiden anderen Festgenommenen sollen an dieser Tat beteiligt gewesen sein.

Am 18. Oktober hatten die polnischen Behörden über das Bundeskriminalamt mitgeteilt, dass die drei Gesuchten nach Deutschland ausgereist und möglicherweise bei einem polnischen Landsmann im Bereich Waldshut-Tiengen Unterschlupf gefunden hätten. Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes nahmen die Spur der Flüchtigen auf und konnten diese am 20. Oktober in einer Kreisgemeinde lokalisieren. Sie hielten sich dort in der Wohnung eines hier lebenden Polen auf.

Keine Gefahr für Bürger

Die drei Männer wurden im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe gleich am vergangenen Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Auslieferungshaft anordnete. Zielfahnder seien die Spezialisten des LKA, um gefährliche Menschen zu finden, sagte Pressesprecher Haug. Oft müssten sie, anders als im aktuellen Fall, einen langen Atem haben, bis sie vielleicht erst nach mehreren Jahren eine gesuchte Person finden. Die Erfolgsquote sei aber sehr hoch und liege zwischen 90 und 100 Prozent. Für die Bevölkerung in Ibach habe keine Gefahr bestanden, sagte Horst Haug, „die Männer waren einfach auf der Flucht.“